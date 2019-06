Copa do Mundo feminina: como foi o desempenho do Brasil na primeira fase

Seleção supera lesões e chega confiante para as oitavas de final do Mundial da França

Apesar dos problemas físicos que abateram o durante a preparação para a feminina, a seleção garantiu a classificação para as oitavas de final ao lado de e , no Grupo C.

Com Marta quebrando mais um recorde e tornando-se a maior artilheira em Copas com 17 gols, a equipe comandada por Vadão aguarda para conhecer o seu próximo adversário nas oitavas de final: ou .

Ocupando a terceira posição, com seis pontos, as brasileiras registram duas vitórias e uma derrota, até o momento. Enquanto venceu na estreia do Mundial da França por 3 a 0 sobre a , com hat-trick de Cristiane, a derrota de virada para a Austrália por 3 a 2 foi um banho de água fria na rodada seguinte. No entanto, o triunfo sobre a Itália por 1 a 0, com gol de Marta, foi o suficiente para garantir a classificação.

Desta forma, o Brasil terminou empatado em pontos com Austrália e Itália, todos com seis. As italianas, com saldo melhor, ficaram na liderança, e as australianas só passaram as brasileiras por ter terem mais gols pró: 8 a 6.