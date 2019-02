Copa do Mundo: edição 2030 pode ser sediada por Argentina, Uruguai e mais três países

Bolívia manifesta interesse em sediar Copa do Mundo 2030; a participação boliviana será avaliada

Ainda faltam 11 anos para a Copa do Mundo de 2030 ser disputada, mas as candidaturas dos países sedes iniciaram a todo vapor. Nesta quinta-feira (21), a Bolívia se juntou a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile como possíveis candidatos.

Durante o encontro realizado nesta quarta-feira (21), em Punta del Este, no Uruguai, com os demais países postulantes, o ministro boliviano do esporte deixou claro a posição do país sobre ser a sede do Mundial. De acordo com o coordenador da candidatura, Fernando Marín, a participação será avaliada.

“Bolívia expressou seu desejo de participar. Escutamos seu ministro dos Esportes e tivemos uma conversa muito boa, mas a instância da decisão é dos chefes de estado. Seguramente o presidente da Bolívia (Evo Morales) levará isso aos presidentes respectivos que compõem a postulação”, disse.



(Foto:@Twitter FIFA World Cup)

Marín ainda revelou que o presidente da Bolívia, Evo Morales teria enviado um pedido de candidatura oficial aos demais chefes de estados da Argentina (Mauricio Macri), Uruguai (Tabaré Vázquez), Paraguai (Mario Abdo Benítez) e Chile (Sebastián Piñera).

Por sua vez, um dos possíveis empecilhos seria a altitude do país, localizado a mais de 3.500 metros do mar. Vale ressaltar que em 2007 a Fifa proibiu jogos internacionais a mais de 2,5 mil metros. Porém, devido reclamações bolivianas a instituição liberou o uso do estádio Hernandes Siles, no país.

A Copa do Mundo de 2022 será sediada no Catar. Já a de 2026, terá a participação de 48 seleções e será dividida entre Estados Unidos, Canadá e México.