Copa do Mundo do Qatar soma mais de uma hora de acréscimos nos quatro primeiros jogos

Orientação da FIFA aos árbitros é de recuperar a maior parte do tempo perdido nas partidas

A Copa do Mundo do Qatar já começou com tudo. Com gols em todos os jogos disputados até o fim do segundo dia, uma coisa em particular tem chamado a atenção dos espectadores ao redor do mundo: o alto número de minutos de acréscimo em cada partida.

Ao final do segundo dia de competição, somando os quatro primeiros jogos disputados, houve 64 minutos e 55 segundos acrescidos pelos árbitros de campo, de acordo com a apuração do GE. Os muitos minutos extras não são mera coincidência. São, na verdade, instruções da parte da comissão de arbitragem da FIFA, que hoje é presidida pelo conhecido ex-árbitro italiano Pierluigi Collina.

"Comemorações podem durar entre um minuto e um minuto e meio. É fácil perder três, quatro ou cinco minutos. Isso precisa ser compensado no fim. Não podemos achar normal que o jogo tenha 42, 45 minutos de bola rolando. Na Copa da Rússia foi normal vocês verem o quarto árbitro levantar a placa indicando 7, 8, 9 minutos de acréscimo. Nós queremos ver a bola em jogo", declarou Collina.

Dessa forma, fica claro que a Copa tem servido, mais uma vez, como laboratório para uma prática que pode ser adotada a partir das próximas temporadas na arbitragem ao redor do mundo. Isso já aconteceu, por exemplo, com a implementação do VAR, em 2018.

Identifica-se um padrão de mais acréscimos nos segundos tempos. Três dos quatro jogos disputados até aqui tiveram mais minutos acrescidos na segunda etapa: Qatar x Equador, Senegal x Holanda e Estados Unidos x País de Gales.

O duelo entre Inglaterra e Irã foi o que contou com mais tempo de acréscimo. Na primeira etapa foram 13 minutos e 59 segundos, e na segunda parte do confronto foram 13 minutos e 02 segundos.

Em quatro dos oito momentos possíveis para dar tempo extra, a contagem acrescida passou dos 10 minutos: 1º tempo de INGxIRÃ (13'59''), 2º tempo de INGxIRÃ (13'59''), 2º tempo de EUAxGAL (10'32'') e 2º tempo de SENxHOL (10'03'').

Caso o laboratório apresente resultados positivos nos jogos, é possível que os próximos anos do futebol sejam marcados por longos minutos de acréscimo, especialmente quando há a percepção de perda de tempo proposital por parte dos jogadores.