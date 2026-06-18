Copa do Mundo de apenas 23 minutos? A FIFA suspende jogador por três partidas

Parece que a Copa do Mundo de 2026 já chegou ao fim para Themba Zwane. A FIFA suspendeu o sul-africano por três partidas devido ao cartão vermelho que recebeu contra o México (derrota por 2 a 0).

Para Zwane, as coisas deram errado na partida de estreia desta Copa do Mundo. O meio-campista de 36 anos entrou em campo aos 60 minutos, substituindo Jayden Adams.

Aos 84 minutos, Zwane cometeu uma grande bobagem. O veterano, do nada, fez um movimento de golpe contra Roberto Alvarado.

Um cartão vermelho caro para Zwane, que perderá os jogos restantes da fase de grupos contra a República Tcheca e a Coreia do Sul.

Caso a África do Sul, por um milagre, consiga avançar na Copa do Mundo, Zwane também perderá a primeira rodada da fase eliminatória.

Dada a sua idade, será difícil para Zwane voltar a disputar uma Copa do Mundo. Esta edição parece estar chegando ao fim após apenas 23 minutos.

Zwane disputou 55 partidas pela seleção da África do Sul. Seu contrato com o Mamelodi Sundowns vence ao final desta temporada.