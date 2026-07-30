Em um episódio que gerou grande polêmica no meio futebolístico, o ex-internacional francês Benjamin Mendy vendeu sua réplica oficial da Copa do Mundo de 2018, título conquistado com a seleção da França na Rússia, por 62.200 dólares americanos, o equivalente a cerca de 54 mil euros.

A escolha pode parecer chocante para alguns, já que abrir mão da maior conquista da carreira de qualquer jogador de futebol não é algo comum. Ainda assim, o lateral-esquerdo de 32 anos decidiu colocar o troféu à venda dentro do evento "Leilão Mundial de Futebol - Parte Dois", organizado pela famosa casa de leilões americana "Goldin", especializada em memorabilia esportiva.

O que Mendy vendeu exatamente?

O que foi vendido não é o troféu original, que fica sob a guarda da FIFA, mas sim a réplica oficial idêntica que a FIFA e a Federação Francesa entregam a cada jogador campeão do mundo como lembrança pessoal.

De acordo com o que a rede francesa "RMC" divulgou, citando a plataforma "Sportune", a réplica vendida veio acompanhada de um certificado de autenticidade assinado de próprio punho pelo próprio Benjamin Mendy, comprovando sua origem.

A réplica traz uma inscrição que eterniza a memória da final de Moscou e a vitória da França sobre a Croácia por 4 a 2, e apresenta ainda leves marcas de uso e uma pequena rachadura em sua base, o que confirma que esteve exposta e sob sua guarda ao longo dos últimos anos.

O leilão registrou uma disputa notável, com o número de lances chegando a 38 antes de seu encerramento no dia 25 de julho de 2026, ou seja, poucos dias após a conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

Mendy não se limitou a vender o troféu; ele também colocou no mesmo leilão o anel de campeão do mundo de 2018, o luxuoso anel que Paul Pogba presenteou a todos os seus companheiros da seleção francesa após a conquista na Rússia.

O leilão organizado pela "Goldin" reuniu uma grande coleção de itens raros de futebol, entre eles cartões e memorabilia de lendas e craques como Pelé, Lionel Messi e Lamine Yamal.

Da glória mundial à Polônia

Mendy, formado na academia do Le Havre e que brilhou com a camisa de Olympique de Marseille e Monaco, havia se tornado o zagueiro mais caro do mundo quando se transferiu para o Manchester City no verão de 2017 por 58 milhões de euros.

Sua carreira parou por completo em 2021, após acusações de estupro, antes de ser definitivamente absolvido de todas as acusações em julho de 2023, depois de dois anos de suspensão e um período que passou em prisão preventiva.

Após a absolvição, ele tentou voltar pelas portas do Lorient e do Zurique sem grande sucesso, antes de encontrar um novo recomeço na Polônia ao assinar com o Pogoń Szczecin em setembro de 2025, onde renovou recentemente seu contrato por mais um ano, depois que sua equipe encerrou a última temporada na nona colocação.

Mendy havia justificado sua escolha pelo campeonato polonês em declarações anteriores, em novembro de 2025, afirmando: "A forma de gestão da diretoria do Pogoń teve um papel central, e era essencial para mim ter tempo suficiente para recuperar minha forma física. Senti-me à vontade lá desde o primeiro momento.

E quando os treinadores me mostraram vídeos do nosso estádio, da tabela de jogos e do clima em geral, fiquei surpreso. As pessoas que não estão na Polônia não têm noção de como o futebol polonês é bonito."