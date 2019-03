Copa com 48 seleções e novo Mundial de Clubes geram revolta nas redes

Fifa confirmou nesta sexta-feira alterações em dois de seus principais torneios

A e o como eram conhecidos não vão mais existir. A Fifa anunciou nesta sexta-feira que vai ampliar o número de participantes das competições e, no caso do torneio entre clubes, também alterar a frequência. As decisões não receberam apoio nas redes sociais.

Em 2022, no , a Copa já receberá 48 seleções, 16 a mais que o torneio que a recebeu no último ano. Já o Mundial de Clubes contará com 24 times e ocorrerá de quatro em quatro anos.

As mudanças drásticas não caíram bem com muitos internautas brasileiros, que se incomodaram com a Copa inchada e a possibilidade de excesso de europeus no torneio entre clubes. Confira:

48 seleções na Copa de 2022

Mundial de Clubes a cada 4 anos

Final da Libertadores em Madrid

Eu: pic.twitter.com/1vPOR3hR8G — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) March 15, 2019

Do jeito que vai a coisa, o vai jogar o Mundial de clubes e também o de Seleções. Classificação a critério sa FIFA. — Corneta Europa (@cornetaeuropa) March 15, 2019

Ansioso pra ver um time campeão da Sul-Americana depois de ficar em 14o no Campeonato Brasileiro falar em PROJETO MUNDIAL. — paulo junior (@paulo__junior__) March 15, 2019

Se o Mundial tivesse o formato de 2021, desde que teve início nessa fase interrupta comandada pela FIFA, seria sua quinta edição, as outras teriam acontecido em: 2005, 2009, 2013 e 2017. Com os campeões da Libertadores desses anos e dos outros três que antecederam a disputa. — Matheus Pedroso (@mat_eh97) March 15, 2019

RT @Conmebol: Cupos al Mundial de Clubes: y más cinco. — Impedimento (@impedimento) March 15, 2019