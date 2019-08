Copa do Mundo 2022: o Qatar pode perder a condição de país-sede?

Sede da Copa do Mundo de 2022, país árabe ainda não tem qualquer indício de que pode perder a condição. Imprensa, por outro lado, alimenta a discussão

A decisão da Fifa de premiar a do Qatar, em 2022, está em controvérsia desde 2010.

As alegações de suborno do pequeno país, as aparentes violações dos direitos humanos e o clima escaldante levaram a pedidos para que o Qatar tenha o direito de sediar o torneio.

Mas a FIFA poderia decidir tirar o Qatar do torneio e escolher um país diferente para sediar o torneio?

Qatar será destituído de sediar a Copa do Mundo de 2022?

É extremamente improvável que a FIFA afaste o torneio do estado árabe, com a competição marcada para começar em menos de quatro anos. Nenhum movimento veio da FIFA para abordar a possibilidade de uma mudança de sede.

Apesar da pressão de várias organizações de direitos humanos, figuras do futebol e outros países para tirar do Qatar a principal competição de futebol do mundo, os preparativos para a construção e organização não pararam.

O planejamento para o torneio continuou como de costume, apesar de notícias regulares surgindo sobre as condições de trabalho extremamente pobres no país, incluindo violações dos direitos humanos.

Como as coisas estão, o Qatar vai sediar a Copa do Mundo de 2022.

Em fevereiro de 2018, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou que não haveria nenhuma mudança para os anfitriões da Copa do Mundo de 2022: “Não há dúvida de que a Copa do Mundo de 2022 está ocorrendo no Qatar. Também espero que haja ampla colaboração e cooperação para a Copa do Mundo entre os países da região. Afinal, esta é uma Copa do Mundo para toda a região. Tudo está a caminho da Copa do Mundo do Qatar".

Um outro porta-voz da Fifa acrescentou: "A FIFA está em contato regular com o Comitê de Suprema Migração para o Entregamento do Qatar em 2022 e assuntos relacionados à Copa do Mundo da FIFA de 2022.

"A FIFA não comenta alegações ou opiniões individuais".

Além disso, mesmo que houvesse a possibilidade de o Qatar perder os direitos de hospedagem, a FIFA teria que passar por um novo processo de licitação para encontrar uma nação anfitriã substituta. Como a Fifa premiou o Qatar com o torneio em 2010 - com 12 anos de antecedência - há uma chance mínima de que eles se vejam e concedam a Copa do Mundo a um novo anfitrião com pouco menos de quatro anos de folga.

O Qatar também negou veementemente todas as alegações de suborno, com seu Supremo Comitê de Entrega e Legado declarando: “O Comitê Supremo rejeita toda e qualquer alegação apresentada. Fomos totalmente investigados e recebemos todas as informações relacionadas à nossa oferta, incluindo a investigação oficial liderada pelo advogado americano Michael Garcia. Adotamos rigorosamente todas as regras e regulamentos da FIFA para o processo de licitação da Copa do Mundo de 2018/2022".

Como resultado, não há nenhuma indicação neste momento que o Qatar está em perigo de perder o torneio.

Por que o Qatar é anfitrião da controversa da Copa do Mundo de 2022?

A decisão de nomear o Qatar como anfitrião da Copa do Mundo foi considerada controversa por vários motivos. Questões óbvias, como a capacidade da pequena nação de sediar um torneio tão grande e a decisão de afastar a data de início da competição dos meses tradicionais para evitar o calor do verão, apenas arranham a superfície.

O Qatar e a FIFA estão envolvidos em denúncias de suborno, com muitos questionando como a nação do Golfo conseguiu vencer o processo de licitação, superando , , Coréia do Sul e - países que foram considerados como mais preparados e capazez de lidar com a hospedagem de um torneio de tão grande escala.

Garcia, o advogado, deixou o cargo de investigador de ética da FIFA em 2014 devido a uma "falta de liderança" dentro da organização. O relatório vazou para a mídia e foi publicado na íntegra, mas ainda não ligou diretamente o à compra de votos.

De acordo com documentos obtidos pelo The Sunday Times em 2019, o canal de TV Al Jazeera, do Qatar, supostamente ofereceu 400 milhões de dólares à Fifa pelos direitos de transmissão apenas três semanas antes de a FIFA anunciar o sucesso da oferta de hospedagem do Qatar.

O contrato também inclui uma taxa de sucesso sem precedentes de US$ 100 milhões que seria paga à FIFA no caso de o Qatar ter sucesso em sua oferta. Além disso, documentos revelaram que US$ 480 milhões foram oferecidos pelo governo do Qatar à FIFA pelo direito de sediar o torneio, elevando o total proposto para US$ 800 milhões.

A Fifa se recusou a comentar o inquérito e disse ao Sunday Times: “As alegações ligadas à candidatura da Copa do Mundo de 2022 da FIFA já foram amplamente comentadas pela FIFA, que em junho de 2017 publicou o relatório de Garcia na íntegra no site oficial da FIFA. Além disso, por favor, note que a FIFA apresentou uma queixa criminal no Gabinete do Procurador Geral da , que ainda está pendente. A FIFA está e continuará a cooperar com as autoridades".

Outro ponto principal de controvérsia tem sido a violação dos direitos humanos no Qatar e o tratamento severo dos trabalhadores migrantes que trabalham em projetos da Copa do Mundo.

O governo do Qatar enfrentou severas reações às condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, e a Anistia afirma que pouco foi feito para melhorar a situação.

Tem havido muita discussão sobre as mortes de trabalhadores migrantes desde que o Washington Post publicou um relatório que mostra um número de mortes de mais de 1.000 desses trabalhadores no Qatar desde 2010.

Outro grande problema é a lei do Qatar, já que a homossexualidade é ilegal, com os fãs LGBTQ + enfrentando grandes ramificações políticas caso desejem participar do torneio.