Copa do Brasil: Vasco empata com o Juazeirense e avaça à segunda fase

Cariocas se classificam mesmo no 2 a 2; CSA-AL e Joinville estão eliminados da competição

No dia mais cheio dessa primeira semana da Copa do Brasil 2019, alguns resultados esperados e, claro, surpresas: o Vasco da Gama ficou no 2 a 2 com o Juazeirense e vai à segunda fase da competição, assim como o Paraná, que fez 5 a 2 no Itabaiana e também avança. Por sua vez, Boa Esporte acabaram surpreendidos, e eliminados nesta quarta-feira (6) por Foz do Iguaçu-PR e Mixto-MT, respectivamente.

No Adauto Morais, em Juazeiro, os cariocas por pouco se viram em apuros após largar na frente com Yan Sasse, logo aos 13 minutos: Gustavo e Nino Guerreiro, no segundo tempo, viraram e quase concretizaram a zebra na Bahia, mas Maxi López, de pênalti, acabou garantindo o empate.

Além de Santos e Ypiranga-RS, que jogaram mais cedo, e do Paraná, também vão adiante o América-RN (0 a 0 contra o Sobradinho), Santa Cruz-RN (1 a 0 no Tupi-MG), Juventude (1 a 0 no Palmas), Luverdense (0 a 0 com o Corumbarense) e Ceará (1 a 1 com o Central-PE).

Por outro lado, o dia também reservou algumas 'zebras': o Boa Esporte deu adeus ao perder por 1 a 0 para o Foz do Iguaçu, no Paraná, assim como o CSA, recém promovido à Série A do Brasileirão, batido pelo Mixto-MT. Por fim, o Joinville levou 2 a 0 do Atlético Cearense e também está fora.

Na quinta-feira (7), o Corinthians vai a campo diante do Ferroviário, em Fortaleza, enquanto times como Ponte Preta, Guarani, Botafogo, América-MG, Bahia e Chapecoense vão a campo na próxima semana.

Uma ótima quinta-feira para todos 👊🙏



Em especial, pra quem está garantido na próxima fase da @CopadoBrasil. pic.twitter.com/nWn2WxRrv8 — E.C. Juventude (@ECJuventude) 7 de fevereiro de 2019

Resultados Copa do Brasil: terça e quarta-feira, 5 e 6 de fevereiro