Copa do Brasil tem paulistas em 'outro patamar' na arrancada da edição 2020

Dos seis times de São Paulo que começaram a primeira fase da competição nacional, cinco venceram e avançaram

Ainda que o meio da semana tenha sido marcado pela eliminação do na fase preliminar da , o futebol paulista demonstrou sua força em outra competição: das seis equipes que iniciaram a caminhada na Copa do 2020, cinco avançaram, quase sempre como azarões, e deram um panorama do patamar em que se encontra o Estadual mais rico do país.

A série vitoriosa teve início ainda na semana passada, quando o Santo André goleou o por 4 a 1 no Bruno José Daniel, eliminando um dos times que já venceram o torneio e que integrou a do Brasileiro no ano passado.



Outro time que esteve na segunda divisão em 2019 e acabou eliminado diante de um representante de foi o , que caiu contra o XV, em Piracicaba. por 1 a 0 dos alvinegros, com sofrimento no fim e festa da torcida. Vale lembrar que tanto Criciúma quanto Londrina jogavam pelo empate.



A situação foi a mesma encarada pela Ferroviária, que derrotou o Avaí por 2 a 0 na última quinta-feira, em Araraquara, e passou para a fase seguinte. Os catarinenses, por sinal, jogaram a Série A em 2019.



Com papéis invertidos, Oeste e , dois dos paulistas da Série B, visitaram e Novo Hamburgo, respectivamente. Enquanto o time de Barueri passou após empatar por 1 a 1, a venceu por 2 a 1 em jogo muito disputado, com os gaúchos perdendo um pênalti quando o placar estava empatado.



O único paulista eliminado foi o , que chegou a abrir o placar diante do (Série B), mas viu os visitantes virarem o marcador. Um sucesso de cinco em seis confrontos, sendo quatro deles contra times melhores ranqueados pela CBF.



O quinteto segue na disputa nas próximas semanas, todos como mandantes. Há missões complicadas, como a do Oeste, que recebe o Ceará, e o Ceará, que encara o . A Ferroviária, porém, enfrenta o Águia Negra, do Mato Grosso do Sul, em Araraquara.



Vale lembrar que outros cinco paulistas já estão assegurados nas oitavas de final, todos representantes da Série A (Corinthians, , Red Bull , e São Paulo), e entram no torneio só mais para frente.