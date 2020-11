Copa do Brasil: quanto dinheiro ganha um time classificado à semifinal?

Confira quanto os quatro melhores times da competição embolsarão; alguns times já contam com esse dinheiro no planejamento

A Copa do se encaminha para a reta final da edição de 2020. Nesta quarta-feira, 18 de novembro, serão conhecidos os quatro classificados para a semifinal e todos os clubes, além da vaga para mais uma fase da competição, estão de olho na premiação que será paga.

Em um ano caótico, com a perda do dinheiro de bilheteria dos estádios e outras fontes de renda reduzidas, avançar na significa mais dinheiro em caixa. Para alguns clube, a classificação para a semifinal é quase uma obrigação por esta questão financeira.

Quanto a Copa do Brasil pagará aos semifinalistas?

O prêmio para os quatro melhores times da Copa do Brasil é de 7 milhões de reais. Com exceção de e Ceará, os demais clubes entraram diretamente nas oitavas de final da competição e podem acumular 12,9 milhões de reais caso cheguem à semifinal.

Alguns clubes fizeram o orçamento de 2020 já contando com esta premiação. e , por exemplo, são dois destes times que terão prejuízo caso sejam eliminados nas quartas de final.

Foto: Friedemann Vogel/Getty Images Sport

O também vê a classificação como "obrigação" não só pela questão esportiva, mas também pela questão financeira. Mesmo com orçamento planejado com o dinheiro apenas até as quartas da Copa do Brasil, outras metas não foram atingidas como chegar à final do (caiu nas quartas) e nas oitavas da Libertadores (caiu na fase de grupos), como informou Rodrigo Capello no Globo Esporte.

Para os times que entraram na competição nas oitavas, vencer a Copa do Brasil significa embolsar 66,9 milhões de reais, além de mais um título na galeria.

A definição dos semifinalistas acontece nesta quarta-feira, 18: Grêmio x Cuiabá (ida: 2 x 1), às 16h30, Ceará x Palmeiras (ida: 0 x 3), às 19h, América-MG x Internacional (ida: 1 x 0), às 21h30, e São Paulo x Flamengo (ida: 2 x 1), às 21h30. Todos os jogos você acompanha em tempo real aqui na Goal.