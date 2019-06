Copa do Brasil: Palmeiras x Inter, Fla x Athletico terão 'horário nobre' nas quartas; confira

A CBF divulgou nesta quarta-feira (19) a lista dos jogos que serão disputados nas quartas de final entre os dias 10 e 17 de julho

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (19), a relação de datas e horários dos confrontos pelas quartas de final da Copa do . Entre as partidas, apenas x e -PR x ocuparão os horários nobres da televisão.

Veja a lista dos duelos que serão disputados entre os dias 10 e 17 de julho:

Jogos de ida

10 de julho

19h15: x – Arena do Grêmio

21h30: x Flamengo – Arena da Baixada

21h30: Palmeiras x Internacional – Arena do Palmeiras

11 de julho

20:00 x – Mineirão

Jogos de volta

17 de julho

19h15: Bahia x Grêmio – Fonte Nova

19h15: Atlético-MG x Cruzeiro – Independência

21h30: Flamengo x Athletico-PR – Maracanã

21h30: Internacional x Palmeiras – Beira-Rio

As semifinais do torneio acontecerão nos dias 7 e 14 de agosto, e as finais já estão marcadas para os dias 4 e 11 de setembro.