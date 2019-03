Copa do Brasil: Ceará x Corinthians é atrasado por causa da chuva em Fortaleza

Forte chuva em Fortaleza impediu início de partida no horário previsto. Duelo começa com atraso de 20 minutos na Arena Castelão

O jogo entre Ceará e , pela ida da terceira fase da Copa do , foi atrasado em 20 minutos por Leandro Pedro Vuaden (RS). O árbitro optou por retardar o início do confronto devido ao excesso de chuva em . O gramado da Arena Castelão ficou alagado minutos antes do início do confronto.

Inicialmente, a partida seria disputada às 21h30 (de Brasília). No entanto, com a tempestade que assolou a cidade nordestina, o jogo foi modificado para as 21h50 (de Brasília).

"Caiu muita água, mas a reação da drenagem está acontecendo. Ficou acordado que se não tivermos nenhuma alteração meteorológica, às 21h50 a bola vai rolar", afirmou o árbitro, minutos antes do confronto.

O gramado será monitorado pela arbitragem a cada dez minutos com o intuito de iniciar o confronto. No entanto, se não houve melhora, o jogo pode ser novamente atrasado.