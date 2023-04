Copa do Brasil 2023: Flamengo e Palmeiras favoritos

A Copa do Brasil vai para sua terceira rodada, onde já vão entrar os grandes favoritos a vencer a competição, Flamengo e Palmeiras.

O vencedor da Copa do Brasil de 2022 – Flamengo – tem 7/2 de odds na bet365 para voltar a vencer este ano, com o campeão do Brasileirão Série A – Palmeiras – a ter 4/1 na bet365.

Os odds foram verificados no momento da publicação do artigo e estão sujeitos à alterações. Consulte os odds atualizados no site do operador.

Mengão favorito para vencer de novo

O Mengão é o atual detentor do segundo troféu mais importante do futebol brasileiro, o seu quarto depois de o ter vencido em 1990, 2006 e 2013. Além dos quatro troféus, o Flamengo esteve presente em mais quatro finais da competição.

O time do Rio de Janeiro é um dos mais fortes do Brasil nos últimos anos, vencendo a Série A em 2019 e 2020 e a Copa Libertadores 2019 e 2022, a Supercopa Brasileira em 2020 e 2021 e a Recopa em 2020.

O Mengão entra este ano na terceira rodada da Copa contra o Maringá, o jogo de ida será no Paraná no dia 14 de abril e o de volta no Rio no dia 27.

Palmeiras quer juntar a Copa ao Brasileirão

O Palmeiras é o segundo favorito para vencer a Copa do Brasil em 2023, muito perto do Flamengo. O Verdão tem também quatro Copas – 1998, 2012, 2015, 2020, mas esteve em apenas mais um final – 1996.

Também o Palmeiras tem estado forte nos últimos anos, venceu o Brasileirão por 11 vezes, as últimas em 2016, 2018 e no ano passado. O time de São Paulo venceu a Libertadores em 1999, 2020 e 2021. A Recopa em 2022 e a Supercopa este ano, ao vencer por 4 a 3 contra o Flamengo em Brasília.

O Verdão também entra na terceira rodada contra o Tombense. A ida em São Paulo no dia 13 e a volta dia 27 em Minas Gerais.

Atlético Mineiro com história recente

Com 13/2 de odds, o Atlético Mineiro é o terceiro favorito na bet365 a vencer a Copa do Brasil, um favoritismo que vem do ano de 2021, em que venceu a Série A e a Copa do Brasil, conquistando a Supercopa Brasileira em 2022.

Os outros triunfos importantes mais recentes são a Copa Libertadores há 10 anos e a Recopa em 2014.

No dia 13 o Galo recebe o Brasil Pelotas no jogo de ida da Copa, com o jogo de volta a ser no dia 26.

Os candidatos que se seguem

Corinthians – 10/1, Fluminense – 10/1 e Internacional – 12/1, são apostas interessantes, com um retorno mais significativo, mas ainda longe de serem apostas de alto risco.

O Corinthians tem sete presenças na final da Copa do brasil com três vitórias, o Fluminense venceu uma de três assim como o Internacional.

Os dois times com mais títulos na Copa do Brasil, Cruzeiro – seis Copas em oito finais – e Grêmio – cinco copas em nove finais, são mais duas apostas interessantes. O clube de Belo Horizonte tem 20/1 e o de Porto Alegre tem 16/1.

Athletico Paranaense – 16/1, São Paulo – 10/1 e Fortaleza – 18/1 completam um conjunto de apostas de maior risco, mas melhor retorno.