Copa do Brasil 2019 tem os jogos da primeira fase definidos. Confira!

Um total de 80 clubes participarão desta primeira etapa do torneio mais democrático do nosso futebol

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (13), foram definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2019.

Um total de 80 clubes tiveram seus confrontos definidos. Vale ressaltar que 11 equipes entrarão diretamente nas oitavas de final (as oito classificadas para a Libertadores, além dos campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde).

Nas duas primeiras fases do principal torneio de mata-mata do país, os duelos serão decididos em jogos únicos – com o mandante sempre sendo o pior colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Todos os duelos da 1ª fase da @CopadoBrasil em um só lugar. Veja quem o seu clube vai enfrentar! ⚽🇧🇷 #CopadoBrasil pic.twitter.com/JmuCtn3Xwx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 13 de dezembro de 2018

Abaixo, confira os jogos envolvendo os considerados principais clubes do Brasil que disputarão as fases iniciais.

Ferroviário (Ceará) vs Corinthians

Campinense vs Botafogo

River (Piauí) vs Fluminense

Rio Branco vs Bahia

Altos vs Santos

Tombense vs Sport

Juazeirense vs Vasco

JOGO MANDANTE VISITANTE 1 Ferroviário-CE Corinthians 2 Avenida-RS Guarani 3 Central-PE Ceará-CE 4 Foz do Iguaçu-PR Boa Esporte 5 Aparecidense-GO Ponte Preta-SP 6 Bragantino-PA ASA-AL 7 URT-MG Coritiba 8 Manaus-AM Vila Nova-GO 9 Campinense-PB Botafogo 10 Ypiranga-AP Cuiabá-MT 11 São Raimundo-RR América-MG 12 Palmas-TO Juventude-RS 13 Moto Club-MA Vitória 14 Galvez-AC ABC-RN 15 Sinop-MT Santa Cruz-PE 16 Imperatriz-MA Náutico-PE 17 River-PI Fluminense 18 Votuporanguense-SP Ypiranga-RS 19 Boavista-RJ Figueirense 20 Corumbarense-MS Luverdense-MT 21 Rio Branco-AC Bahia 22 Santa Cruz-RN Tupi-MG 23 Sergipe-SE Goiás 24 Brasiliense-DF CRB-AL 25 Altos-PI Santos 26 Sobradinho-DF América-RN 27 Brusque-SC Atlético-GO 28 Atlético-CE Joinville 29 São José-RS Chapecoense 30 Mixto-MT CSA-AL 31 São Raimundo-PA Criciúma 32 Fast Clube-AM Oeste-SP 33 Tombense-MG Sport Recife 34 Operário-MS Botafogo-PB 35 Itabaiana-SE Paraná 36 Americano-RJ Londrina 37 Juazeirense-BA Vasco da Gama 38 Serra-ES Remo-PA 39 Real Desportivo-RO Avaí 40 Tubarão-SC Brasil-RS

A previsão para o início do torneio é 6 de fevereiro.