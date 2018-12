Copa da Liga: Man City sofre, mas elimina Leicester nos pênaltis; time da terceirona vai às semifinais

Pep Guardiola e cia. vão em busca do bicampeonato no torneio, enquanto Burton Albion consegue resultado histórico contra o Middlesbrough

Não foi fácil, mas o Manchester City segue sua caminhada rumo a mais um título na Copa da Liga Inglesa: nesta terça-feira (18), o time de Pep Guardiola venceu o Leicester nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo normal, no King Power Stadium, e irá brigar pelo segundo título seguido no torneio.

Mais ao norte da Inglerra, foi a vez do Burton Albion fazer o 'crime' ao vencer o Middlesbrough fora de casa por 1 a 0: é o melhor resultado do time da League One, terceira divisão nacional, na história da competição.

Em Leicester, o City começou encaminhando bem sua classificação ao abrir o placar com Kevin De Bruyne, aos 14 minutos. Na reta final, porém, os Foxes empataram com Albrighton, que recebeu lançamento de Ndidi na área para finalizar e vencer o goleiro Muric.

O momento mudou de lado quando a disputa foi para a marca da cal: os Sky Blues se saíram melhor, marcando com Gündogan, Gabriel Jesus e Zinchenko - e contando com a boa intervenção de Muric para vencer por 3 a 1 e chegar entre os quatro últimos.

FULL-TIME:



Burton Albion are in the semi-finals of the @Carabao_Cup.



I'll repeat that.



BURTON ALBION ARE IN THE SEMI-FINALS OF THE CARABAO CUP!!!!!!!!!#BAFC pic.twitter.com/g8vfc429iX — Burton Albion FC (@burtonalbionfc) 18 de dezembro de 2018

Já no Riverside Stadium, o pequeno Burton fez história com Hesketh, que marcou no início da segunda etapa e fica mais próximo de conquistar o melhor resultado de sua história de quase sete décadas. O clube de West Midlands nunca conseguiu resultado melhor que uma participação no Championship, segunda divisão inglesa, além de um título na League Two, em 2015.