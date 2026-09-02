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Berardi SassuoloGetty Images

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Copa da Itália: Juventus encara o Sassuolo; Frosinone cai nos pênaltis

Sassuolo x Frosinone
Sassuolo
Frosinone
Copa da Itália

O Sassuolo será o adversário da Juventus nas oitavas de final da Copa da Itália. Em uma partida em que as duas equipes foram a campo no Mapei Stadium com boa parte dos reservas, os donos da casa começaram melhor e, aos 36 minutos, abriram o placar com Benjamin Dominguez, recém-chegado do Bologna na janela de transferências recém-encerrada.



Apesar do gol sofrido, a equipe de Alvini não se desorganizou e, nos acréscimos, encontrou o gol de empate com Terzic, autor de um belo chute da entrada da área após passe de Grillitsch. No segundo tempo, o Frosinone foi superior e encontrou o gol da virada com Cichella, que entrou no início da etapa final. Depois de uma longa revisão no VAR, porém, o árbitro decidiu anular o gol por uma falta anterior em Kieron Bowie.


Na reta final, o Frosinone voltou a levar perigo primeiro com Bobcek, depois com Hasa, muito ligado nos últimos minutos. Sem prorrogação, as duas equipes foram direto para os pênaltis: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin e Thorstvedt converteram, mas o primeiro erro chegou para o Frosinone com Amey. Bakola marcou o seguinte para o Sassuolo, e foi o erro de Hasa no fim que classificou o Sassuolo, que nas oitavas enfrentará a Juventus.

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