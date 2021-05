Copa da Inglaterra é redenção a Brendan Rodgers sete anos após escorregada de Gerrard

O treinador, que comandava o Liverpool quando o capitão falhou na reta final da Premier League, conquistou eu primeiro título na Inglaterra

O Leicester é campeão da Copa da Inglaterra! Os Foxes bateram o Chelsea por 1 a 0 na grande final e, pela primeira vez na sua história, levantaram a taça da FA Cup. Este é também o primeiro título inglês do treinador Brendan Rodgers que, sete anos atrás, diante dos mesmos Blues, viu a chance da conquista da Premier League ficar para trás com o famoso escorregão de Steven Gerrard.

Depois de muitos anos, o Chelsea está fazendo uma temporada muito boa. Além de finalista da Liga dos Campeões - onde vai disputar o título contra o Manchester City -, os Blues também alcançaram a decisão da Copa da Inglaterra. No jogo único, porém, perderam o título para o Leicester.

E se para os Blues a notícia é ruim, para os Foxes - e seu treinador - é boa. Este é o primeiro título da Copa conquistado pelo Leicester, e também o primeiro troféu levantado desde a temporada 2015/16, na inesquecível campanha vitoriosa da Premier League.Já para Brendan Rodgers, além de ser sua primeira conquista no comando um time inglês, tem um gostinho de redenção após o fatídico 14 de abril de 2014.

Contra o mesmo Chelsea, no antepenúltimo jogo da temporada 2013/14, sob comando por Rodgers, e com um elenco de estrelas como Philippe Coutinho, Luis Suarez, Raheem Sterling e Steven Gerrard, o Liverpool praticamente deu adeus à chance de conquistar o título inglês.

Vindo de uma sequência de 16 jogos invictos, sendo 11 vitórias seguidas, o Liverpool, líder da Premier League, estava muito perto de conquistar o título. No jogo contra o Chelsea, porém, aconteceu o fatídico escorregão de Gerrard, que dificultou a vida dos Reds dali em diante.

O placar era de 0 a 0 quando o capitão dos Reds não conseguiu dominar um passe simples de Mamadou Sakho, que permitiu que Demba Ba roubasse a bola e partisse para o ataque. Como se já não bastasse o primeiro erro, Gerrard, na tentativa de corrigir a falha, escorregou em campo, permitindo que adversário ficasse mano-a-mano com o goleiro para abrir o placar.

Steven Gerrard.



That slip.



Six years ago today.pic.twitter.com/EdHzw8Y6Sr — Goal (@goal) April 27, 2020

O Chelsea ainda fez o segundo. Ainda assim, o Liverpool se manteve na liderança, mas, na sequência do campeonato, acabou perdendo o título, que ficou com o Manchester City.

O troféu de campeão da Premier League só veio para os Reds na temporada 2019/20, sob comando de Jürgen Klopp. No meio tempo, porém, o Liverpool teve outras conquistas, incluindo a Liga dos Campeões de 2018/19 e o Mundial de Clubes de 2019. Rodgers, porém, não havia tido o mesmo sucesso.

O treinador, que tinha ali a sua primeira chance de título como comandante, ficou no Liverpool até 2015, sem ter levantado nenhuma taça. Na sequência, conquistou sete títulos com o Celtics, na Escócia, mas na Inglaterra, seguiu em branco até a conquista do Leicester.

Comandando os Foxes desde 2019, Rodgers ainda não havia conquistado nada por lá, e seguia sem nenhum título inglês, até bater o Chelsea, por 1 a 0, neste sábado (15), na final da Copa da Inglaterra.