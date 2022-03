Copa da Inglaterra 2021/22: qual é o caminho até a final da FA Cup?

O torneio de futebol mais antigo em disputa no mundo, a Copa da Inglaterra, ou FA Cup, está conhecendo seus primeiros classificados para as quartas de final.

Entre esta terça (1) e a próxima segunda-feira (7), a quinta rodada da competição está sendo disputada, e define quem avança para as quartas de final do torneio nacional. Entre os favoritos estão Manchester City, Chelsea, Tottenham e Liverpool.

Quem já está classificado para as quartas?

Com o início das definições dos classificados, três clubes já confirmaram as suas vagas para a próxima etapa da FA Cup. O Crystal Palace encarou o Stoke City e levou a melhor, com uma vitória por 2x1.

O destaque desta terça foi a vitória do Manchester City, que bateu o Peterborough da segunda divisão inglesa por 2x0, com gols de Riyad Mahrez e Jack Grealish. A partida marcou o gesto do brasileiro Fernandinho, que abriu mão da sua braçadeira de capitão, cedendo para Oleksandr Zinchenko, ucraniano que vê seu país ser invadido pela Rússia.

A grande zebra, por outro lado, foi a eliminação do Tottenham, que perdeu para o Middlesbrough por 1 a 0 na prorrogação.

Ou seja: já estão garantidos nas quartas de final: Manchester City, Crystal Palace e Middlesbrough.

A rodada ainda terá outros cinco confrontos, que formarão as quartas da competição. Confira os duelos:

Luton Town x Chelsea

Southampton x Westham

Liverpool x Norwich

Everton x Boreham Wood

Nottingham Forest x Huddersfield Town

Quem se enfrenta nas quartas da FA Cup?

Mais artigos abaixo

Uma vez que todas as equipes das quartas estiverem definidas, os confrontos serão decididos por meio de um sorteio, que acontece na próxima quinta-feira (3), após o duelo de Everton e Boreham Wood.

As partidas das quartas acontecerão na semana de 19 de março de 2022 (sábado), com horários ainda a serem divulgados.