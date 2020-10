Copa da França é suspensa por novo lockdown; como fica a Ligue 1?

França entra em lockdown para conter avanço da segunda onda de Covid-19 no país; Copa da França é suspensa, mas Ligue 1 continuará sendo disputada

Nesta quarta-feira (28), o presidente francês Emmanuel Macron decretou novo lockdown para conter o avanço da segunda onda do novo coronavírus no país. Apesar da medida, a Ligue 1 continuará sendo disputada normalmente neste momento, com portões fechados, enquanto a Copa da foi suspensa.

As novas medidas foram tomadas após uma semana de forte alta no avanço de Covid-19 na Europa, com mais diagnósticos do que na onda vista no primeiro semestre. Apenas na França, mais de 250 mil novos casos foram confirmados, somente na semana passada, de acordo com a John Hopkins University.

Assim, para evitar o colapso de hospitais, como aconteceu no começo da pandemia, uma quarentena mais forte foi imposta no país. As novas diretrizes anunciadas incluem o fechamento de bares, restaurantes e outros serviços não essenciais - apenas escolas poderão abrir neste momento.

Mas ao contrário do que se viu na primeira metade do ano, quando a temporada de 2019-20 foi cancelada de modo antecipado, para frustração de alguns clubes, o futebol profissional continuará a ser disputado, com a e a Ligue 2 seguindo com portões fechados.

“As próximas semanas serão difíceis economicamente, mas também no nível humano. Por isso, quis confirmar esta noite que está assegurada a continuidade do esporte profissional”, explicou Roxana Maracineanu, Ministra do Esporte na França.

Por outro lado, a Copa da France, que nas próximas semanas chegaria em sua sétima rodada, foi suspensa. Os clubes profissionais da Ligue 2 entram na competição na oitava rodada, que está marcada para o final de semana dos dias 12 e 13 de dezembro, mas pode precisar ser adiada.

O novo lockdown deve permanecer em vigor até o dia 1º de dezembro, dependendo da evolução do quadro no número de novos casos.

A FFF (Federação Francesa de Futebol) também confirmou que o futebol de terceira divisão seguirá normalmente, assim como o futsal e a elite do futebol feminino, ainda que com portões fechadas. Enquanto isso, qualquer futebol abaixo deste padrão, incluindo o futebol juvenil, será adiado até que a quarentena seja amenizada.

Com isso, a próxima rodada da Ligue 1 será disputada normalmente, a partir do próximo sábado (31). A única exceçã ficará por conta do duelo entre Olympique de Marseille e Lens, adiado por conta de onze casos confirmados de Covid-19 na equipe visitante.