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A Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou oficialmente o adiamento da Copa da Ásia de 2027 devido ao aumento das preocupações com a segurança na região. Previsto inicialmente para começar em janeiro de 2027 na Arábia Saudita, o principal torneio da entidade será adiado por quase um ano para garantir a segurança de todos os envolvidos.

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Preocupações com a segurança provocam adiamento da Copa da Ásia

O torneio estava inicialmente programado para ocorrer de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027. No entanto, a escalada do conflito envolvendo rebeldes houthis e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita comprometeu gravemente a segurança no país-sede.

O Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, sofreu recentemente pelo menos 20 ataques com drones e mísseis ao longo de 11 dias, que deixaram 17 mortos e mais de 300 feridos. Por isso, a competição será disputada de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028.

AFC detalha “circunstâncias excepcionais”

Em comunicado à imprensa divulgado na terça-feira, a entidade detalhou os graves problemas logísticos causados pela violência em curso.

“O Comitê Organizador da Copa da Ásia da AFC aprovou o reagendamento do principal torneio de seleções diante das atuais circunstâncias excepcionais decorrentes dos acontecimentos na região, incluindo complexidades logísticas significativas e transtornos às viagens”, diz o comunicado. “As novas datas do torneio serão apresentadas à Fifa para aprovação.”

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A AFC ressaltou ainda que a segurança deve vir em primeiro lugar: “Foram criadas circunstâncias excepcionais para a organização e a realização da competição conforme o calendário original, tornando o adiamento necessário no interesse de todas as equipes participantes, representantes oficiais, espectadores e demais partes envolvidas.”

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Atividades do futebol enfrentam graves transtornos

O adiamento representa uma rápida mudança de posição. Ainda no mês passado, o presidente da AFC, xeque Salman, insistia que os preparativos avançavam conforme o planejado. No entanto, a deterioração da situação já afetou o futebol de clubes. Na semana passada, o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, recusou-se a viajar a Riad para uma partida da AFC Champions League Elite. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo ficou de fora da recente vitória do Al-Nassr fora de casa sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, embora o clube tenha informado oficialmente que ele foi poupado.

A segurança em Riad é fundamental para o sucesso do torneio. A capital saudita concentra cinco dos oito estádios designados e deve receber 30 das 51 partidas, incluindo a final no estádio King Fahd Sports City.

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Aprovação da Fifa e desafios imediatos para a realização dos jogos

A AFC agora precisa obter a aprovação formal da Fifa para o novo calendário de inverno. No curto prazo, as seleções que precisam viajar pela região devem permanecer em alerta máximo.

A Austrália confirmou que seguirá com os próximos amistosos contra Catar e Jordânia, em Doha e Amã, embora acompanhe de perto a situação instável. Em última análise, a Arábia Saudita precisará estabilizar a região não apenas para realizar uma Copa da Ásia bem-sucedida, mas também antes de sediar a Copa do Mundo de 2034.