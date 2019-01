Tite e a Copa América: "Brasil tem que jogar bem, senão é ilusório"

Técnico analisou os adversários da Seleção na primeira fase da Copa América 2019

O Brasil deu sorte no sorteio da Copa América 2019 e está no mesmo grupo que Bolívia Venezuela e Peru, considerado o mais "fácil" da competição.

No entanto, após a definição dos adversários, o técnico Tite deu entrevista ao canal SporTV e preferiu adotar cautela ao comentar os sobre rivais da Seleção Brasileira na primeira fase da competição.

"Se nós pergarmos pela classificação (das últimas Eliminatórias), foram nono e décimo colocados. Na teoria, não são os melhores colocados e temos consciência disso. Mas também que nós temos que jogar bem, ter um bom desempenho, porque senão é ilusório. Passa por aí", analisou o comandante.

Confira trechos da entrevista de Tite:

Adversários do grupo

"Tinha um acompanhamento que fizemos dos últimos amistosos, contra Argentina, Uruguai... isso vai dando a chance de ter um enfrentamento constante contra essas seleções, e agora pudemos ver mais de perto a reciclagem, a mudança dos times de um ano para o outro, o surgimento de novos atletas. Agora passamos a acompanhar e preparar, que é o mais importante".

Qual Grupo mais difícil da Copa América?



"Fiquei atento ao nosso grupo. O jogo de Colômbia x Argentina é marcante, não sei os outros dois do grupo. Mas quando duas seleções desse calibre se enfrentam, o nível técnico é elevado, a Colômbia foi eliminada pela Inglaterra nos pênaltis na última Copa. Temos aí um nível alto de enfrentamento".

Lesão de Neymar



"As informações são as mesmas que vocês (imprensa) têm. Nosso departamento médico, pelo Dr. Rodrigo (Lasmar, médico da Seleção), está acompanhando, ele terá um período inicial de três dias para avaliar a extensão, ter o diagnóstico e as reações dele. Mas eu também fico na expectativa para ter uma resposta positiva pra que esteja tudo bem".

Voltar a jogar no Brasil



"Eu vou falar um pouco de mim... sempre dizem, do jogador profissional, que ele não jogou bola se não teve a chance de jogar no Maracanã. Agora, sou eu que posso ter a chance de treinar no Maracanã, como técnico da Seleção Brasileira!"