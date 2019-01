Copa América terá ingressos a partir de R$60; saiba quando começa a venda

Segundo lote de ingressos para a competição começam a ser vendidas nesta sexta-feira (25); Argentina e Uruguai são cabeças de chave

A Copa América 2019, que será disputada no Brasil, já ganha forma. A venda do segundo lote de ingressos para o campeonato começa nesta sexta-feira (25), às 12h (Brasília), pelo site copaamerica.com. Os preços variam de R$ 60 (R$ 30 a meia) a R$ 890, mesmo valores do primeiro lote. As vendas são exclusivamente online e feitas em cartão de crédito.

Ao todo, 65% dos jogos da competição vão ter ingressos a partir de R$60 (R$30 meia-entrada) e R$350 (R$175 meia-entrada). Para a final do Maracanã, os ingressos chegam a custar R$890 (R$445 meia-entrada).

Segundo informações da organização da Copa América 2019, o primeiro lote de venda dos ingressos, com início em 10 de janeiro, encerra nesta quinta-feira (24), às 19h30 (Brasília). Neste momento, a operação será feita de modo simplificado, por ordem de chegada online. Não existirá venda especial.

O segundo lote de ingressos começa um dia após o sorteio da competição para a fase de grupos, que ocorrerá nesta quinta-feira (24), na cidade do Rio de Janeiro, às 20h30 (Brasília).

Fases CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5** Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Abertura R$ 590 R$ 295 R$ 390 R$ 195 R$ 290 R$ 145 R$ 190 R$ 95 ----- ------ 1ª Fase R$ 350 R$ 175 R$ 250 R$ 125 R$ 180 R$ 90 R$ 120 R$ 60 R$ 60 R$ 30 Quartas de final R$ 400 R$ 200 R$ 280 R$ 140 R$ 220 R$ 110 R$ 140 R$ 70 R$ 80 R$ 40 Semifinais R$ 590 R$ 295 R$ 390 R$ 195 R$ 290 R$ 145 R$ 190 R$ 95 R$ 100 R$ 50 3º lugar R$ 350 R$ 175 R$ 250 R$ 125 R$ 180 R$ 90 R$ 120 R$ 60 R$ 60 R$ 30 Final R$ 890 R$ 445 R$ 590 R$ 295 R$ 400 R$ 200 R$ 260 R$ 130 ------ -----

Cabeças de chave

Agora é oficial: Brasil, Argentina e Uruguai são os cabeças de chave da Copa América 2019. O sorteio dos três grupos da competição será feito em 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. Além dos integrantes da Conmebol, Japão e Catar foram convidados para disputar o torneio.

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira está no grupo A da Copa América 2019. Na fase de grupos, o time de Tite jogará a partida de abertura no Morumbi, em 14 de junho, às 21h30. Depois viajará para Salvador, onde jogará quatro dias depois, no mesmo horário. O último duelo da fase de grupos será na Arena Corinthians, dia 22, às 16h (sempre no horário de Brasília).