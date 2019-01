Copa América terá ingressos a partir de R$ 60; saiba quando começa a venda e quais são os jogos do Brasil

Entradas para a competição começam a ser vendidas já nesta quinta-feira (10); Argentina e Uruguai são cabeças de chave

A Copa América 2019, que será disputada no Brasil, já ganha forma. A venda de ingressos para os jogos da competição, que começa em 14 de junho e vai até 7 de julho, começa já nesta quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), pelo site copaamerica.com. Os preços variam de R$ 60 (R$ 30 a meia) a R$ 890. As vendas são exclusivamente online e feitas em cartão de crédito.

Os bilhetes da categoria 5, com preços a partir de R$ 60, valem apenas para os jogos nas Arenas Corinthians e Grêmio. Os ingressos (inteira) mais baratos nos outros quatro palcos do torneio (Mineirão, Fonte Nova, Morumbi e Maracanã) custam R$ 120.

A venda dos 228 mil ingressos iniciais disponibilizados (ao todo, serão cerca de 1 milhão) para os 26 jogos da competição ficará aberta ao público até 24 de janeiro. Neste momento, a operação será feita de modo simplificado, por ordem de chegada online. Não existirá venda especial nesse momento.

Cabeças de chave

Agora é oficial: Brasil, Argentina e Uruguai são os cabeças de chave da Copa América 2019. O sorteio dos três grupos da competição será feito em 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. Além dos integrantes da Conmebol, Japão e Catar foram convidados para disputar o torneio.

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira está no grupo A da Copa América 2019. Na fase de grupos, o time de Tite jogará a partida de abertura no Morumbi, em 14 de junho, às 21h30. Depois viajará para Salvador, onde jogará quatro dias depois, no mesmo horário. O último duelo da fase de grupos será na Arena Corinthians, dia 22, às 16h (sempre no horário de Brasília).