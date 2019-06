Copa América: Renato Gaúcho endossa críticas ao gramado da Arena do Grêmio

Treinador do Grêmio endossa críticas de Lionel Messi e Luis Suárez ao gramado do estádio utilizado para a disputa da Copa América 2019

Renato Gaúcho concorda com as críticas feitas ao gramado da Arena do . Treinador do clube proprietário do estádio, ele endossa as reclamações de Luis Suárez e Lionel Messi e cita também a preocupação da comissão técnica da seleção brasileira, uma vez que o time disputará as quartas de final da no local.

Embora não saiba quem será o seu oponente nas quartas de final da , o técnico Tite foi ao estádio acompanhado de Edu Gaspar, coordenador de seleções, para avaliar as condições do gramado. Há a preocupação da cúpula da CBF sobre as condições do gramado.

Em entrevista à ESPN , o técnico do Grêmio falou sobre a situação e se lembra que é uma reclamação antiga:

"Quando eu gritava sozinho, era porque era o Renato que estava gritando sozinho. O Brasil joga ali, vai embora e, depois, quem vai jogar no gramado ruim é o Grêmio. Eu já gritei, não é mais problema meu", comentou o treinador, que é campeão da e da Libertadores pelo .

O assunto veio à tona após as críticas de Lionel Messi e Luis Suárez. O argentino falou sobre a condição do local logo depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Qatar: "A bola quica muito no gramado. Todos os campos em que jogamos estavam muito ruins. É difícil", disse o camisa 10 do .

Um pouco antes foi a vez de Luis Suárez reclamar do local. O centroavante, que também defende as cores do Barça, demonstrou irritação com a condição do gramado:

"Obviamente que não é desculpa para uma equipe como a nossa. Mas os gramados dos estádios não estão em bom estado. Vimos o Maracanã, estava muito mal. Mas tem que se adaptar a essas situações", afirmou depois do empate em 2 a 2 com o .

Elogios a Cebolinha



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O treinador do Grêmio ainda fez elogios a , um dos destaques da seleção brasileira na disputa da Copa América. Ele se diz feliz, mas preocupado com uma possível saída do jogador.

"Eu fico feliz, mas para mim, não é surpresa nenhuma. Eu dei muitos conselhos a ele [Everton Cebolinha]. A gente procura lapidar. Não só na seleção, mas no Grêmio está muito bem. Fico feliz, mas por outro lado também fico um pouco triste, porque ele pode sair e fica mais difícil de o Grêmio segurá-lo", declarou.