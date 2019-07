Copa América: quantas finais a seleção brasileira disputou e os números em decisões

Finalista, Brasil aguarda confronto entre Chile x Peru para conhecer o seu adversário na decisão que será disputada no domingo (7), no Maracanã

Já classificada para a final da Copa América 2019, a seleção brasileira aguarda o duelo entre Chile x Peru nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena do , para conhecer o seu adversário deste domingo (7), no Maracanã.

Sem sofrer gols no torneio, o chega para a grande decisão como favorito e com uma curiosidade ao seu lado: como anfitrião, nunca perdeu uma final de Copa América. Foram quatro decisões, com quatro títulos.

No entanto, quando o assunto é retrospecto geral, o torcedor pode ligar o sinal de alerta. Confira os números levantados pela Goal!

OS NÚMEROS DO BRASIL EM FINAIS DE COPA AMÉRICA

Em suas 45 edições, a seleção disputou 19 finais de : oito vitórias - (três vezes), (duas), (duas) e - e 11 derrotas, com destaque para a Argentina, que foi seu maior algoz (oito).

FINAIS VITÓRIAS DERROTAS 19 8 11

OS TÍTULOS DA SELEÇÃO NA COPA AMÉRICA

ANO FINAL SEDE 1919 Brasil 1 x 0 Uruguai Brasil 1922 Brasil 3 x 0 Paraguai Brasil 1949 Brasil 7 x 0 Paraguai Brasil 1989 Brasil 1 x 0 Uruguai Brasil 1997 Brasil 3 x 1 Bolívia Bolívia 1999 Uruguai 0 x 3 Brasil Paraguai 2004 Argentina (2) 2 x (4) 2 Brasil 2007 Brasil 3 x 0 Argentina

OS VICES DA SELEÇÃO NA COPA AMÉRICA

ANO FINAL SEDE 1921 ARGENTINA X BRASIL* ARGENTINA 1925 ARGENTINA X BRASIL* ARGENTINA 1937 ARGENTINA 2 X 0 BRASIL ARGENTINA 1945 ARGENTINA X BRASIL* CHILE 1946 ARGENTINA X BRASIL* ARGENTINA 1953 PARAGUAI 3 X 2 BRASIL PERU 1957 ARGENTINA X BRASIL* PERU 1959 ARGENTINA X BRASIL* ARGENTINA 1983 URUGUAI 2 X 0 E 1 X 1 SEM SEDE FIXA 1991 ARGENTINA X BRASIL* CHILE 1995 URUGUAI 1 (5) X (3) 1 URUGUAI

*Tais colocações foram definidas pelo sistema de pontos corridos