Copa América no RS seria "inoportuno": Governo e Grêmio são contrários a jogos no Estado

A Federação Gaúcha de Futebol quer ser sede da competição, mas esbarra em resistência

A escolha do Brasil para sediar a Copa América de 2021 acabou surpreendendo a todos, e no Rio Grande do Sul, não poderia ser diferente. Já existe um movimento por parte da Federação Gaúcha de Futebol, para que a capital dos gaúchos seja uma das sedes da competição, com jogos no estádio Beira-Rio, que já foi utilizado na Copa do Mundo de 2014 e na Arena do Grêmio, que já foi utilizado na Copa América de 2019.

Mas para que ocorra um movimento mais concreto e a Copa América possa ter novamente jogos disputados no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol vai precisar do apoio dos governantes gaúchos.

“O presidente da Federação Gaúcha de Futebol fez um gesto, perguntando à prefeitura se ela é parceira em sediar a Copa América. Eu disse que temos que construir com a prefeitura, com o governo do estado e com a sociedade. Foi uma conversa preliminar, uma troca de mensagens, mas não a nada de concreto ainda”, destacou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo

Já o Governador Eduardo Leite se posicionou contrário em ter o Rio Grande do Sul como uma das sedes da Copa América.

“Pessoalmente entendo que seria inoportuno realizar a competição no estado e no Brasil neste momento. Precisamos concentrar esforços no enfrentamento a pandemia, e nesse contexto é inadequado que a competição ocorra aqui, mesmo sem público nos estádios. Fazer a Copa América no Brasil e no Rio Grande do Sul, agora, seria acrescentar um problema ao país. Seria inoportuno e inconsequente", destacou Eduardo Leite, Governador do Rio Grande do Sul.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O presidente gremista Romildo Bolzan Júnior também se manifestou contrário à Copa América no estado, e declarou que o Grêmio não está disposto a liberar a Arena para jogos da competição.

“O Grêmio não trabalha com a hipótese de uma Copa América em Porto Alegre porque não foi previamente definido. O Grêmio também não irá abrir mão do seu calendário e dos seus jogos onde é mandante na Arena. Não acho prudente neste momento uma Copa América, que foi recusada em três países, que a gente possa recepcionar aqui em Porto Alegre, uma situação que seja de risco. E no ponto de vista sanitário, não é recomendável que se gere todo um aparato para cá por uma copa, mesmo sendo de seleções, mas uma copa que no cenário do futebol mundial não tenha tanta expressão. Não creio que seja uma situação de bom proveito para a cidade”, disse o mandatário gremista Romildo Bolzan Júnior.

Até o momento, o Internacional não se posicionou oficialmente quanto a disponibilizar o Beira-Rio para jogos da Copa América