Copa América no Brasil: como os estados se posicionaram sobre receber o torneio

Desde que o país foi definido como sede da competição, alguns governantes se mostraram receptivos, outros se recusaram sediar os jogos

O Conselho da Conmebol decidiu, em reunião virtual realizada nesta segunda-feira(31), que a Copa América será disputada no Brasil. O país foi aprovado por "unanimidade" e recebeu o aval do presidente Jair Bolsonaro para receber a competição que começa daqui a 13 dias. O tema, no entanto, causou divergência no futebol brasileiro.

Inicialmente, a ideia era ter Brasília, Manaus, Recife e Natal como sedes, já que as cidades têm estádios que foram utilizados na Copa do Mundo de 2014. Os planos, no entanto, precisam ser modificados, já que Recife e Natal se mostraram contrários a receber o evento.

Manaus, por sua vez, através do Governo do Amazonas, se mostrou receptivo e se colocou à disposição das federações para discutir a possibilidade de sediar os jogos. O probema, no entanto, é que alguns representantes sul-americanos ficaram receosos por conta do sério surto de Covid-19 que o estado enfrentou e pela conhecida "cepa de Manaus".

QUEM NÃO SE OPÕE?

O governo de Brasília vê com bons olhos receber jogos da Copa América, e já deixou claro para a CBF que há datas disponíveis para a utilização do Mané Garrincha. Recentemente, a entidade usou o Mané Garrincha como palco da final da Supercopa do Brasil.

Quem também se mostrou receptivo para a Copa América foi o governo da Bahia. O governador Rui Costa, no entanto, ressaltou que se as partidas, caso aconteçam, deverão ser sem público.

O governador de São Paulo, João Dória, seguiu a mesma linha. Ele não se colocou contrário a realização dos jogos no estado desde que aconteçam dentro das regras impostas e sem público.

Mais entusiasmado, o governo do Mato Grosso já se comunicou com a CBF e colocou a Arena Pantal à disposição para a Copa América.

O governo de Goiás ainda não se posicionou, mas o presidente do Atlético-GO, que tem relações próximas ao governador Ronaldo Caiado, colocou o estádio do Dragão à disposição da Conmebol para realização de partidas da Copa América.

Através de uma rede social, Adson Baptista afirmou que tanto o governador Ronaldo Caiado, quanto o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, são favoráveis a receber a competição.

QUEM SE RECUSA?

Além de Pernambuco e Rio Grande do Norte, outros estados se recusaram a receber jogos da Copa América entre eles Minas Gerais. Através de nota, o governo de MG garantiu que "não considera prudente a realização de quaisquer eventos que envolvam aglomeração de pessoas". Eles também apontaram riscos altos na chegada de delegações internacionais.

O governo do Rio Grande do Sul até se colocou à disposição para dialogar com a CBF, mas deixou claro que a prioridade está no combate à pandemia.

SEM RESPOSTA

O Rio de Janeiro, inicialmente na rota para sediar a final da Copa América, ainda não se posicionou sobre o assunto. O Governo do Estado está alinhando uma reunião com a Prefeitura para debater o assunto. Antes de tomar uma decisão, o governador e o prefeto querem ouvir o comitê científico. O Maracanã, por exemplo, é visto com bons olhos para receber a final