Copa América: Monobloco e Japão fazem a alegria de treinadores durante sorteio

Grupo C conta com os últimos campeões do torneio, com técnico do Uruguai buscando mais um título

O Grupo C pode até não ser considerado o Grupo da Morte da Copa América. No entanto, Uruguai, em 2011, e Chile, em 2015 e 2016, foram os últimos campeões, e chegam com credenciais para o torneio que será realizado no Brasil.

Sorteados ao lado de Japão e Equador, os treinadores Óscar Tábarez e Reinaldo Rueda ficaram na mesma fileira durante o sorteio realizado na última quinta-feira (24), no Rio de Janeiro, e demonstraram bom humor durante a cerimônia.

Apesar do semblante sério durante o início da apresentação, Rueda se mostrou surpreso ao ver a sua seleção ser sorteada para o grupo do Uruguai, mas riu quando saiu na posição quatro. Alívio por saber que será o seu último confronto?

Muito ativo e acelerado, o treinador conversou com a sua delegação durante os 60 minutos da cerimônia, sorriu quando soube que vai estrear contra o Japão, e fez questão de cumprimentar Tite, sentado logo atrás.



Foto: Getty Images

No palco, para a foto oficial ao lado dos treinadores, a resenha. Trocou algumas palavras com o técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, e deu um abraço carinhoso em Tabárez.

Tabárez, que após conhecer os seus adversários na primeira fase, deixou um recado bem claro: espera surpreender. E está de fato se preparando para isso.

Mais ativo e acelerado durante toda a cerimônia, o técnico do Uruguai se deixou levar pelo som do Monobloco. Durante todo o tempo, realizou anotações e até reagiu com surpresa e um sorriso no canto da boca quando a Colômbia foi sorteada para o Grupo da Argentina.

"Esperamos surpreender. O Uruguai, quando surpreendeu, ganhou o título. Somos os maiores vencedores. Temos prudência no nosso trabalho, é preciso tentar buscar, sabemos que é difícil.", alertou.

Maior campeão do torneio com 15 títulos, o Uruguai estreia contra o Equador, no dia 16 de junho, no Mineirão. Japão e Chile entram em campo no dia seguinte, no Morumbi.