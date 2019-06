Copa América: Flamengo foi um dos maiores vencedores nestas quartas de final

Tanto a Colômbia de Gustavo Cuéllar quanto o Uruguai de Arrascaeta foram eliminados; jogadores são esperados já nesta segunda-feira

Além dos peruanos, a torcida que mais vibrou com a eliminação do nas quartas de final da foi a do . Afinal de contas, isso significa que o meia Giorgian de Arrascaeta, se apresenta antes do esperado para começar a trabalhar sob o comando de Jorge Jesus.

Tanto o meia uruguaio, que chegou ao como maior contratação na história do clube, quanto o colombiano Gustavo Cuéllar, eliminado também na disputa de pênaltis no dia anterior, contra o , são esperados no Flamengo nesta segunda-feira (01).

Dá até para falar que o Rubro-Negro foi um dos grandes vitoriosos nestas quartas de final de Copa América. Duvida? Confira abaixo a felicidade dos torcedores nas redes sociais!

cuellar e arrascaeta estão de volta segunda feira sem lesão pic.twitter.com/jHpfRL614f — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) 29 de junho de 2019

Vem, Cuéllar!!! Vem, Arrascaeta!!! Vem, Filipe Luís!!! Não, pera... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) 29 de junho de 2019

Arrascaeta e Cuellar estão voltando ao encontro de Jesus. Aleluia — Mauro Cezar (@maurocezar) 29 de junho de 2019

Após derrota na Copa América Cuéllar e Arrascaeta se entregam à Jesus. 🙏🏻 — Rafaela ᶜʳᶠ ❤🖤 (@rafaelaberenger) 29 de junho de 2019