Copa América: após perder pênalti, jogador colombiano recebe ameaça nas redes

Jogador revelou que familiares têm recebido mensagens esperando que ele tenha "o mesmo fim que Andrés Escobar"

William Tesillo, jogador da seleção da , revelou à imprensa de seu país que recebeu ameaças nas redes sociais após ter perdido o pênalti na derrota para o pelas quartas de final da .

A esposa do jogador, Daniela Mejia, publicou no fim de semana uma imagem que mostrava uma mensagem no Instagram desejando que seu marido tivesse o mesmo destino de Andrés Escobar, que foi morto a tiros após marcar um gol contra que contribuiu para a eliminação da Colômbia na de 1994.

"Escreveram para a minha esposa e ela publicou. Escreveram para mim também", disse o jogador ao jornal El País.

Segundo a Reuters, a polícia colombiana investiga as ameaças feitas ao jogador e à sua família, mas uma investigação formal ainda não havia sido aberta porque Tesillo ainda não teria prestado queixa.