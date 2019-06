Copa América 2019: quando Brasil e Argentina poderiam se enfrentar?

Rivais sul-americanos poderiam se enfrentar já nas quartas de final, dependendo dos resultados da última rodada da fase de grupos

Um dos maiores clássicos do futebol de seleções do mundo, x sempre movimentam as competições em que se encontram, seja na ou na . E, se no Mundial da os times não puderam proporcionar o duelo, o torneio continental em solo brasileiro pode proporcionar mais uma chance para o reencontro.

A seleção do Tite não empolga, mas chega para a rodada decisiva como líder no grupo A e precisará vencer o , na Arena , no próximo sábado (22), para garantir a primeira colocação do grupo A. Caso empate, o Brasil terá que ficar de olho no placar da partida entre e para saber em qual posição irá às quartas de final.

O grupo A está vibrando após a segunda rodada.O Brasil 🇧🇷 é líder pela diferença de gols, o Peru 🇵🇪 é o segundo com os mesmos 4 pontos, mas um gol a menos. A Venezuela 🇻🇪 é a terceira e a Bolívia 🇧🇴 última sem pontos. pic.twitter.com/4KIwmZe4mn — Copa América (@CopaAmerica) 19 de junho de 2019

Já a Argentina segue dependente dos gols e lampejos de Lionel Messi e sem apresentar um bom futebol. Como está na lanterna do grupo B, com 1 ponto, a equipe precisará bater o no domingo (23), em Alegre, para garantir, ao menos o terceiro lugar no grupo B. Os hermanos também irão aguardar pelo resultado do encontro entre e para ter ciência se avançarão ou não na competição, e em qual posição

Mas o que tudo isso quer dizer? As posições em que Brasil e Argentina podem terminar na primeira fase da Copa América pode fazer com que as equipes se encontrem nas próximas fases da competição.

Confiram como e quando Brasil e Argentina podem se encontrar na Copa América:

Quartas de final:

Brasil terminar em primeiro no grupo A, Argentina em 3º no Grupo B e, obrigatoriamente, um outro time do Grupo A terminar entre os dois melhores terceiros colocados. O jogo seria em Porto Alegre na quinta-feira( 27), às 21h30 (de Brasília)

Brasil e Argentina terminar na segunda colocação nos seus grupos. A partida seria no Maracanã, na sexta-feira (28), às 16h (de Brasília).

Semifinais:

Brasil como líder do Grupo A e Argentina vice do Grupo B.

Brasil como vice-líder do Grupo A e Argentina como 3º no Grupo B e, obrigatoriamente, um time do Grupo A como o outro melhor 3º colocado.

O jogo seria no Mineirão, no dia 2 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Final:

Cada um de um lado diferente do chaveamento

Brasil como vencedor ou vice do grupo A. E a Argentina como terceira colocada do Grupo B e, obrigatoriamente, um time do Grupo C sendo o outro melhor terceiro colocado.

OU

Brasil como terceiro colocado do Grupo A e Argentina classificada em 2º ou 3º

A partida seria no Maracanã, no dia 7 de julho, às 17h (de Brasília).