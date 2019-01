Copa América 2019: quando a Seleção Brasileira vai jogar e em quais estádios?

Qual será o caminho que o Brasil precisará percorrer rumo a finalíssima da Copa América 2019: Confira:

As seleções sul-americanas entram em campo para disputarem a Copa América 2019, e com a participação de duas equipes asiáticas convidadas, o Catar e o Japão, os times da América do Sul chegam no torneio com o objetivo de desbancar o último campeão, o Chile.

E com a proximidade do sorteio para a fase de grupos que será realizado no dia 24 de janeiro, às 20h30, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a Goal montou este artigo para deixar você torcedor, por dentro do caminho que a Seleção Brasileira precisará percorrer para levantar a taça.



(Foto: Pedro Martins/Mowa)

Datas e horários dos jogos do Brasil

Embora os grupos da competição ainda não tenham sido sorteados, a Seleção Brasileira, cabeça de chave do Grupo A, já tem locais e datas definidos para os duelos da primeira fase do torneio.

A estreia da equipe comandada por Tite será na cidade de São Paulo, no Estádio do Morumbi em 14 de junho, às 21h30. Na sequência, o elenco viajará para Salvador, onde disputará o segundo duelo na Arena Fonte Nova. Por fim, a delegação retorna à São Paulo para o último jogo da fase de grupo no dia 22, na Arena Corinthians.

Cidades e estádios em que o Brasil vai jogar

Caso o Brasil se classifique em primeiro, a Seleção poderá atuar no Mineirão, estádio onde sofreu a goleada por 7 a 1, para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

Líder do Grupo A, este seria o caminho de Neymar e companhia: No dia 27, o Brasil atuará na Arena Grêmio, às 21h30, em partida válida pelas quartas de final. Já em 2 de julho, será disputada as semifinais, em Belo Horizonte no Estádio do Mineirão, também às 21h30. Por fim, a finalíssima da competição, no Estádio do Maracanã, em 7 de julho, às 16h.

Se chegar até a final, a equipe brasileira passará por todos os palcos que fazem parte da Copa América 2019: Mineirão, Arena Grêmio, Maracanã, Arena Fonte Nova, Morumbi e Arena Corinthians.

Caso o Brasil se classifique em segundo, disputará as quartas de final no Estádio do Maracanã, em 28 de junho. Na sequência, jogaria a semifinal na Arena do Grêmio, em 03 de julho. Vale destacar que a disputa por terceiro lugar será realizada na Arena Corinthians, em 06 de julho.