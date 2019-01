Copa América: como foram as últimas participações do Brasil no torneio?

De títulos históricos a decepções inesquecíveis, a Seleção é sempre uma das protagonistas do torneio continental de seleções mais antigo do mundo

A Seleção Brasileira recebe a Copa América de 2019 com a missão de voltar a conquistar a taça continental após três edições de fracassos. Um título dentro do Maracanã (palco da final) traria muito significado, segurança e tornaria deixaria a camisa canarinho como a mais vitoriosa do torneio a partir do Século XXI.

Abaixo, confira como foram as participações brasileiras nas últimas edições de Copa América!

2016 - O último fim de Dunga

(Foto: Getty Images)

A edição que marcou os 100 anos do torneio continental de seleções mais antigo do mundo foi uma verdadeira vergonha para o Brasil. A equipe, então comandada por Dunga, sequer passou da primeira fase.

Em um grupo que tinha Peru, Equador e Haiti a Seleção bateu apenas a frágil equipe haitiana: aquele 7 a 1 na segunda rodada, após empate sem gols com os equatorianos, deu certa esperança para a torcida. Entretanto, uma derrota por 1 a 0 para os peruanos (gol de Ruidíaz) colocou um fim à participação canarinho... e ao trabalho feito até então por Dunga, que seria substituído por Tite em seguida.

Gols marcados pelo Brasil: 7

Gols sofridos: 2

Artilheiro: Philippe Coutinho (3 gols)

2015 - Paraguai volta a ser o carrasco

(Foto: Agencia Uno)

No certame disputado e vencido pelo Chile, o Brasil avançou na primeira colocação do Grupo C. A equipe treinada por Dunga estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Peru e foi derrotado por 1 a 0 para a Colômbia antes de bater a Venezuela por 2 a 1.

Entretanto, a Seleção não passou do primeiro mata-mata. Após empate por 1 a 1 com o Paraguai, a eliminação foi nos pênaltis após derrota por 4 a 3. Everton Ribeiro e Douglas Costa desperdiçaram as suas cobranças com chutes para fora nas penalidades.

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 4

Artilheiro: nenhum jogador do Brasil fez mais de um gol. Douglas Costa, Thiago Silva, Robinho, Neymar e Firmino foram os únicos a estufarem as redes.

2011 - A vergonha dos pênaltis

(Foto: Getty Images)

Na edição disputada na Argentina, a história foi parecida à de quatro anos depois. A Seleção treinada por Mano Menezes avançou em primeiro lugar na primeira fase, após empates com Venezuela (0 a 0) e Paraguai (2 a 2) e uma vitória por 4 a 2 sobre o Equador.

A Seleção caiu nas quartas de final, após empate sem gols com os paraguaios e no qual nenhum brasileiro conseguiu converter a sua cobrança de pênalti.

Gols marcados: 6

Gols sofridos: 4

Artilheiro: Neymar e Alexandre Pato (2)

2007 – O último título

(Foto: Getty Images)

Após se classificar na segunda posição no Grupo em que estava junto de México (1º), Chile e Equador, o Brasil treinado por Dunga passou por Chile (6 a 1) e bateu o Uruguai nos pênaltis antes de disputar o título com a Argentina.

Nos gramados da Venezuela, um belíssimo gol de Júlio Baptista abriu a contagem para a Seleção. Roberto Ayala fez contra e Dani Alves, no segundo tempo, garantiu a vitória por 3 a 0 e o último título brasileiro na competição.

Gols marcados: 15

Gols sofridos: 5

Artilheiro: Robinho (6)

2004 – Sem palavras!

(Foto: Getty Images)

Inesquecível! O título na edição disputada no Peru estará para sempre nos corações dos brasileiros. A Seleção treinada por Parreira não contava com as suas principais forças e avançou na segunda posição de seu grupo – atrás do Paraguai. Nas quartas de final, entretanto, goleou o México por 4 a 0 e venceu os uruguaios nos pênaltis.

A decisão também seria decidida na marca da cal, mas antes de vencer os argentinos foi preciso um gol histórico de Adriano, nos acréscimos do segundo tempo, para deixar tudo igual em 2 a 2. Momentos antes, os adversários já comemoravam a vitória, mas o goleiro Júlio César saiu como o outro herói naquela conquista ao defender o pênalti de D’Alessandro antes de Heize chutar para fora. A cobrança de Juan sacramentou a conquista.

Gols marcados: 13

Gols sofridos: 6

Artilheiro: Adriano (7 gols)

2001 – Vexame histórico

(Foto: Antonio Scorza/AFP)

Luiz Felipe Scolari assumia a equipe havia pouco tempo, e logo de casa viu a equipe viver uma de suas maiores crises. Após a classificação em primeiro lugar no Grupo B (ao lado de México, Peru e Paraguai), o Brasil foi eliminado por Honduras. O placar de 2 a 0 só não representou uma cicatriz maior porque no ano seguinte a Seleção terminaria campeã do mundo.

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 4

Artilheiro: Denílson (2)