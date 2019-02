Copa América 2019: com apenas um jogo, Osorio deixa o comando do Paraguai

Ex-treinador do México foi demitido de seu novo emprego depois de apenas cinco meses e meio

Juan Carlos Osorio deixou a Seleção Paraguaia após cinco meses e meio como treinador da equipe nacional. A federação local confirmou a saída do técnico nesta quarta-feira (13).

Em meio a relatos de sua infelicidade com o papel, Osorio convocou uma entrevista coletiva na quarta-feira com o presidente da federação, Robert Harrison.

Os dois confirmaram a saída de Osorio na coletiva de imprensa, encerrando sua temporada como comandante do Paraguai depois de apenas um jogo.

"Eu gostaria de dizer que hoje estávamos conversando com o técnico Juan Carlos Osorio e decidimos juntos anular seu contrato com a Federação Paraguaia de Futebol", disse Harrison.

"Queremos agradecer a Osorio por todas as coisas boas que ele nos ensinou nesta curta estadia no futebol nacional. Além disso, gostaríamos de esclarecer que ele e nós cumprimos totalmente o contrato que nos uniu até hoje".

Osorio assumiu o Paraguai em setembro e liderou a equipe nacional durante um amistoso: o empate em 1 x 1 com a África do Sul em novembro.

"Por razões familiares, infelizmente, não posso continuar no cargo", disse Osorio. "Eu gostaria de agradecer (à federação) pelo apoio. Foi uma honra para mim dirigir, administrar, liderar e treinar a seleção."

A transferência de Osorio para o Paraguai veio depois do sucesso com o México na Copa do Mundo 2018, na Rússia. Depois de eliminar a Alemanha na fase de grupos, ele foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final.