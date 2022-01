Copa Africana de Nações: os artilheiros e garçons da AFCON 2022

Uma das competições mais valorizadas do continente africano, a Copa Africana de Nações segue a todo vapor com a disputa dos jogos do mata-mata.

A competição conta com grandes destaques do futebol mundial, como Mohamed Salah, Sadio Mané e Édouard Mendy, além de outras promessas no futebol.

Na última edição, que aconteceu em 2019, a competição contou com grandes destaques e, ainda, Odion Ighalo, da Nigéria, como grande artilheiro.

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os maiores garçons da Copa Africana de Nações.

Copa Africana de Nações: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Vicent Aboubakar Camarões 5 3 2 Ibrahima Koné Mali 3 3 3 Ahmed Mogni Ilhas Comores 2 3 =3 Wahbi Khazri Tunísia 2 2 =3 Gabadinho Mhango Malawi 2 2 =3 Jim Allevinah Gabão 2 3 =3 Ablie Jallow Gâmbia 2 3 =3 Nicolas Pépé Costa do Marfim 2 3 =3 Sofiane Boufal Marrocos 2 3 =3 Karl Toko-Ekambi Camarões 2 3

Copa Africana de Nações: quem lidera as assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Musa Barrow Gâmbia 2 3 =1 Thomas Partey Gana 2 3 =1 Collins Fai Camarôes 2 3 4 Youssouf Ibroihim Ilhas Comores 1 2 =4 Admiral Muskwe Zimbabwe 1 2 =4 Martin Hongla Camarôes 1 1 =4 Ghaylen Chaaleli Tunísia 1 1 =4 Harold Moukoundi Camarôes 1 1 =4 Never Tigere Zimbabwe 1 2 =4 Wilfried Zaha Costa do Marfim 1 3 =4 Josete Miranda Guiné Equatorial 1 2 =4 Abdallah Said Egito 1 2 =4 José Kanté Guiné 1 2

Atualizado em 21 de janeiro de 2022, às 13h10 (de Brasília)

Quem foi o artilheiro da Copa Africana de Nações em 2019?

O artilheiro da Copa Africana de Nações, em 2019, foi o atacante Odion Ighalo, que atuava pela Nigéria. Na ocasião, o jogador marcou cinco gols em sete jogos. Além disso, sua seleção, naquela edição, chegou até a semifinal, vencendo a disputa do terceiro lugar.