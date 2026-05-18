Convocatória da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo: Neymar retorna após 2 anos e meio, Antony fica de fora

Neymar está de volta à seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti convocou o atacante de 34 anos do Santos para a seleção que disputará a Copa do Mundo, conforme anunciou na noite de segunda-feira.

Desde outubro de 2023, Neymar não era convocado para a seleção brasileira. Em agosto de 2023, ele havia se transferido do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal por 90 milhões de euros, após o que foi ficando cada vez mais à margem da seleção nacional.

Isso se deveu principalmente a várias lesões. Nos últimos anos, Neymar sofreu, entre outras, uma lesão no ligamento cruzado, uma lesão no tendão da coxa e uma lesão no menisco. Devido a várias (pequenas) lesões, ele também tem faltado regularmente ao seu clube nesta temporada. Até agora, nesta temporada, ele marcou seis gols e deu quatro assistências em quinze partidas oficiais.

Ainda assim, Ancelotti decidiu convocar Neymar agora. Para o jogador com 128 partidas pela seleção, esta será sua quarta Copa do Mundo, após as edições de 2014, 2018 e 2022.

Outros nomes conhecidos incluídos na seleção brasileira para a Copa do Mundo são, entre outros, Alisson Becker, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Endrick, Vinícius Júnior e Raphinha.

O atacante do Chelsea João Pedro (8 partidas pela seleção), o meio-campista do Chelsea Andrey Santos (6 partidas pela seleção), o zagueiro do FC Porto Thiago Silva (113 partidas pela seleção), o atacante do Tottenham Hotspur Richarlison (54 partidas pela seleção) e o atacante do Real Betis Antony (16 partidas pela seleção) tiveram, por outro lado, uma grande decepção. Eles não estarão presentes neste verão.

A Copa do Mundo começa para o Brasil na madrugada de 13 para 14 de junho, contra o Marrocos. Mais tarde na fase de grupos, o Haiti (na madrugada de 19 para 20 de junho) e a Escócia (na madrugada de 24 para 25 de junho) também serão adversários.

Seleção completa do Brasil para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Wéverton (Grêmio).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit de São Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Roma).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Ittihad Club), Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit de São Petersburgo), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).