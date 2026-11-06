Convocados de Portugal: Ramos e Leao estão na lista; primeira convocação para Varela

As primeiras convocações de Portugal após a era de Cristiano Ronaldo, que ontem se despediu oficialmente da seleção, foram divulgadas: Gonçalo Ramos foi convocado pelo técnico Jorge Jesus e agora terá ainda mais espaço para assumir a posição de centroavante titular, já que até então sempre havia ficado atrás da figura imponente de CR7. Rafa Leao também está presente, assim como o artilheiro do Monza Varela, convocado pela primeira vez e líder da artilharia da Serie A com 8 gols.
A lista de convocados de Portugal:
Goleiros
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares
Defensores
Diogo Dalot
Alberto Costa
Rúben Dias
Tomás Araújo
Renato Veiga
António Silva
João Cancelo
Nuno Tavares
Meio-campistas
João Palhinha
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Rúben Neves
Mateus Fernandes
Vitinha
João Neves
Bernardo Silva
Atacantes
Pedro Neto
Francisco Trincão
Carlos Forbs
Rafael Leão
Geovany Quenda
Bruno Fernandes
João Félix
Rodrigo Mora
Gonçalo Ramos
Fábio Silva
Gustavo Varela