Convocados de Portugal: Ramos e Leao estão na lista; primeira convocação para Varela

As primeiras convocações de Portugal após a era de Cristiano Ronaldo, que ontem se despediu oficialmente da seleção, foram divulgadas: Gonçalo Ramos foi convocado pelo técnico Jorge Jesus e agora terá ainda mais espaço para assumir a posição de centroavante titular, já que até então sempre havia ficado atrás da figura imponente de CR7. Rafa Leao também está presente, assim como o artilheiro do Monza Varela, convocado pela primeira vez e líder da artilharia da Serie A com 8 gols.

A lista de convocados de Portugal:

Goleiros

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Defensores

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Tomás Araújo

Renato Veiga

António Silva

João Cancelo

Nuno Tavares

Meio-campistas

João Palhinha

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Rúben Neves

Mateus Fernandes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Atacantes

Pedro Neto

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Rafael Leão

Geovany Quenda

Bruno Fernandes

João Félix

Rodrigo Mora

Gonçalo Ramos

Fábio Silva

Gustavo Varela