Convocado pela torcida, David Luiz chega ao Flamengo e garante: "adaptação vai ser fácil"

Zagueiro foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e destacou os pontos que o fizeram aceitar a proposta do time carioca

Depois de 14 anos longe do futebol brasileiro, David Luiz voltou e vai vestir a camisa do Flamengo. O jogador foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (13), no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Empolgado com o novo desafio, o zagueiro admitiu que o desafio, além do carinho da torcida, foram cruciais para acertar com o time carioca.

"É mais um grande desafio da minha vida. Entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei, o que me fez ter oxigênio de ir em busca. São os grandes desafios, as coisas difíceis. Tive alguns diferentes cenários, onde poderia escolher uma vida mais tranquila, mais de paz, mas gosto de fazer o que sinto no meu coração. Voltei para o que Deus tem na minha vida como propósito e o que tenho no meu coração".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de David Luiz:

CHEGADA AO FLAMENGO

"É com imenso prazer e tocando meu coração que falo que sou jogador do Flamengo. Primeiro, quero agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, e a todas as pessoas que fizeram parte para eu viver esse sonho. Não chegamos a lugar nenhum sozinho, não decidimos nada sozinho, e o mais importante são as pessoas. Não conseguimos ser felizes sozinhos. Foram muitas as pessoas que me influenciaram, me guiaram e mostraram o quão grande seria esse desafio. O Marcos tentou detalhar o tempo que demorou para decidirmos. São decisões difíceis no sentido de vida, mas bem pensadas. E quando você é honesto e pensa da maneira correta, divide isso, você tem uma decisão tranquila, em paz e totalmente feliz. Sei dos meus desafios, sei o grande que é o projeto e o Flamengo. O Flamengo sempre foi grande e sempre será grande, mas hoje consegue dar coisas grandes por causa do projeto sólido".

ADAPTAÇÃO

"A adaptação vai ser fácil. Conheço inúmeros jogadores do elenco e dá para ver o que exala nesta equipe. Exala alegria, compaixão, harmonia. É muito fácil entrar em uma atmosfera realizada no contexto positivo".

RETORNO À SELEÇÃO BRASILEIRA

"Minha cabeça está totalmente voltada para o Flamengo. Minha decisão de vir para cá foi para encarar todos os desafios e ambições. Em um jogador de futebol, se não existir a ambição de defender seu país, ele está na profissão errada. Tenho, sim, a ambição. O futuro a Deus pertence".

RETORNO AO BRASIL

"daptação minha, da família, laços de amizade, pessoas do dia a dia. Isso que nos move. Muitas das vezes, não temos a consciência de que é importante lembrar que são as pessoas que nos trazem felicidade, que do outro lado tem a parte humana que faz parte. Para mim, isso é muito importante. O que mais eu vou sentir falta e o que me fez pensar, são as pessoas que conheci. Mas tenho também a oportunidade de conhecer novas pessoas e viver novos momentos que vão me trazer felicidade".