A convocação de Joeri Heerkens gerou muitas dúvidas entre os torcedores da seleção holandesa sub-21. O goleiro do Jong Ajax foi chamado por Michael Reiziger para substituir Rome-Jayden Owusu Oduro, que deixou a convocação por lesão.
Owusu Oduro informou na segunda-feira que não poderia se apresentar à seleção holandesa sub-21. O goleiro do AZ não está em condições físicas de jogar. Seus companheiros de clube Wouter Goes e Kees Smit também desfalcaram a equipe.
Reiziger decidiu, então, convocar Heerkens. O goleiro do Jong Ajax, que já cometeu vários erros nesta temporada, pode fazer sua estreia pela seleção holandesa sub-21.
Heerkens errou repetidas vezes, sobretudo nos jogos recentes contra o Jong FC Utrecht (derrota por 6 a 1) e o TOP Oss (empate por 2 a 2). Para piorar, recebeu um cartão vermelho na primeira dessas partidas.
No X, as críticas ao técnico da seleção holandesa se multiplicam. "Heerkens foi convocado porque Reiziger não faz ideia de quais goleiros jogam fora de Amsterdã. É realmente o pior goleiro da Holanda", comentou Frank.
"Heerkens foi convocado com base em quê? Ainda não vi talento nesse rapaz. A situação dos goleiros no nosso país está tão ruim assim?", questionou outro usuário.
Na próxima semana, a seleção holandesa sub-21 enfrentará a Dinamarca nos playoffs por uma vaga na fase final do torneio. O jogo de ida será na sexta-feira, na cidade dinamarquesa de Vejle. A decisão ficará para terça-feira, na partida de volta no Yanmar Hanasaka Stadion, em Almere.