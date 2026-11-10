A convocação de Joeri Heerkens gerou muitas dúvidas entre os torcedores da seleção holandesa sub-21. O goleiro do Jong Ajax foi chamado por Michael Reiziger para substituir Rome-Jayden Owusu Oduro, que deixou a convocação por lesão.

Owusu Oduro informou na segunda-feira que não poderia se apresentar à seleção holandesa sub-21. O goleiro do AZ não está em condições físicas de jogar. Seus companheiros de clube Wouter Goes e Kees Smit também desfalcaram a equipe.

Reiziger decidiu, então, convocar Heerkens. O goleiro do Jong Ajax, que já cometeu vários erros nesta temporada, pode fazer sua estreia pela seleção holandesa sub-21.

Heerkens errou repetidas vezes, sobretudo nos jogos recentes contra o Jong FC Utrecht (derrota por 6 a 1) e o TOP Oss (empate por 2 a 2). Para piorar, recebeu um cartão vermelho na primeira dessas partidas.

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No X, as críticas ao técnico da seleção holandesa se multiplicam. "Heerkens foi convocado porque Reiziger não faz ideia de quais goleiros jogam fora de Amsterdã. É realmente o pior goleiro da Holanda", comentou Frank.

"Heerkens foi convocado com base em quê? Ainda não vi talento nesse rapaz. A situação dos goleiros no nosso país está tão ruim assim?", questionou outro usuário.

Na próxima semana, a seleção holandesa sub-21 enfrentará a Dinamarca nos playoffs por uma vaga na fase final do torneio. O jogo de ida será na sexta-feira, na cidade dinamarquesa de Vejle. A decisão ficará para terça-feira, na partida de volta no Yanmar Hanasaka Stadion, em Almere.