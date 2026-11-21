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A convocação da jogadora Kika Nazareth para a seleção de Portugal provocou uma nova crise entre o Barcelona e a Federação Portuguesa.

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O jornal Sport informou que Pere Romeu, técnico do Barcelona feminino, demonstrou publicamente sua insatisfação com a decisão do treinador português Francisco Neto.

Neto convocou Kika Nazareth para a seleção de Portugal para dois confrontos decisivos contra a Islândia, pela repescagem para a Copa do Mundo de 2027.

O problema é que Kika continua lesionada. No início deste mês, o Barcelona anunciou que a jogadora portuguesa sofreu uma lesão nas fibras musculares do reto femoral da coxa direita, com previsão de recuperação de 4 a 5 semanas. Ainda assim, Portugal decidiu convocá-la para as partidas de 1º e 5 de dezembro.

"Kika Nazareth está lesionada e segue um programa de treinamento individual", alertou Pere Romeu.

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O treinador explicou que o Barcelona informou a Federação Portuguesa sobre as atualizações médicas a respeito da condição da jogadora, mas reforçou que não concorda com a decisão. "Por maior que seja a comunicação existente, isso não significa que estejamos de acordo", lamentou.

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Romeu garantiu que o clube forneceu todas as informações médicas a Portugal e à própria Kika Nazareth.

Ele se mostrou confiante de que o bom senso vai prevalecer, mas insistiu que ainda serão necessárias mais algumas semanas antes que Kika Nazareth possa voltar aos treinos com o grupo.

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Por outro lado, Francisco Neto adota uma posição completamente diferente. O técnico da seleção portuguesa acredita que a jogadora pode estar recuperada até o início da concentração e defende que a convocação não representa um risco desnecessário.

"Ela estará 100% pronta para jogar conosco", afirmou Neto, que, no entanto, explicou que o número de minutos que ela poderá disputar talvez seja limitado.

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O treinador da seleção portuguesa feminina também garantiu que está em contato com o departamento médico do Barcelona e que Kika passará por novos exames antes de ser liberada para voltar às competições.

Kika Nazareth é considerada uma titular indispensável no Barcelona, que deseja evitar que a jogadora sofra uma nova recaída, depois de já ter enfrentado vários problemas físicos.

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A palavra final vai depender da evolução do quadro médico da jogadora, mas o desentendimento entre o Barcelona e a seleção portuguesa já se tornou público.