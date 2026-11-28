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José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que não deseja fazer nenhuma mudança no elenco durante a próxima janela de transferências de inverno. O treinador garantiu que não quer contratar jogadores nem permitir a saída de ninguém, já que está totalmente satisfeito com o grupo atual.

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Segundo o jornal espanhol "AS", Mourinho havia manifestado no último verão o desejo de trabalhar com um elenco enxuto, de cerca de 22 ou 23 jogadores, com dois atletas por posição e mais um extra. No entanto, hoje ele conta com um grupo bem maior do que isso.

O elenco do Real Madrid tem 26 jogadores, entre eles Thiago Pitarch, inscrito pelo Castilla, mas que, para todos os efeitos, é considerado um jogador do time principal. Isso dá ao treinador muitas opções e soluções variadas, como ficou claro durante a recente sequência de nove vitórias consecutivas da equipe.

Mourinho parece tão satisfeito com a formação atual que fez questão de mandar, na entrevista coletiva e mais de um mês antes da abertura da janela de inverno, um recado claro sobre sua posição em relação ao mercado.

"Não há nenhum jogador de quem eu diga que não gosto, que não o quero aqui ou que devemos abrir a porta para ele em janeiro. E, para ajudar vocês, dois meses antes do grande alvoroço, vou dizer agora: não quero nenhum jogador, nem para chegar, nem para sair. A porta está fechada nos dois sentidos. Não inventem notícias sobre o mercado, porque eu não quero nada", disse o treinador português.

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A declaração de Mourinho é um recado claro aos empresários que possam pensar em procurar a diretoria do Real Madrid para oferecer novos jogadores, já que o clube não vai ao mercado na próxima janela de inverno. Também é uma mensagem aos jogadores que possam estar pensando em sair em busca de mais oportunidades.

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Endrick aparece como um dos casos mais evidentes nesse contexto, depois de ter insinuado recentemente, no Brasil, a possibilidade de buscar uma saída que lhe garanta mais minutos em campo.

A entrevista coletiva de Mourinho antes do duelo contra o Alavés foi mais uma oportunidade para elogiar seus jogadores. Ele exaltou repetidas vezes o espírito demonstrado pelo grupo e o clima positivo no vestiário.

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"Se formos procurar a escalação ideal, não acho que exista uma escalação ideal para mim. Aqui não há competição nesse sentido, todos queremos a mesma coisa e buscamos o mesmo objetivo. O grupo funciona como um só time. Quando um jogador marca, o gol é do Real Madrid", afirmou Mourinho.

Getty Images

"Sempre pode haver algumas caras insatisfeitas, mas até agora não tive nenhum problema. É natural que surja algum problema em algum momento, mas o próprio vestiário vai resolvê-lo. Vejo um time unido, e todos os jogadores têm um objetivo em comum", acrescentou.

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"O objetivo coletivo vai superar o egoísmo natural que todo jogador tem. É um grupo incrível, com jogadores excepcionais em todos os sentidos", continuou.

Ao mesmo tempo em que elogiou o grupo, Mourinho também fez questão de mostrar firmeza diante de qualquer jogador que não aceite ficar no banco de reservas ou não ser titular nos jogos importantes, um tema recorrente sobretudo em relação a Vinícius Júnior.

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"Se ele ficar bravo, o problema é dele, não meu. Todos os jogadores estão no mesmo patamar. Se algum dia um deles ficar no banco e não gostar, o que vocês querem que eu faça?", disse o treinador português.

"Mbappé e Jude Bellingham jogam muitos minutos, mas isso não tem a ver com nomes ou status, e sim com o nível que apresentam, que não se compara ao que outro jogador poderia oferecer. É isso que faz a diferença. Sou eu quem define as prioridades, e essa é a força do time", prosseguiu.

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A brincadeira dos jogadores com Mourinho

Na mesma linha, Mourinho ressaltou que não pode haver relaxamento em LaLiga, afirmando que o objetivo de chegar à liderança ainda não foi alcançado e que o time precisa se concentrar em cada partida, sem se preocupar com outras contas.

Questionado sobre as chances do Real Madrid na disputa pelo título da Champions League, foi categórico: "Vejo o Real Madrid vencendo o Alavés, nada mais. Cada ponto que não conquistamos é um ponto perdido, e pode ser decisivo no fim. Temos que tentar somar os três pontos".

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Sobre a Champions League, Mourinho se mostrou satisfeito com o aproveitamento total da equipe até aqui, com 15 pontos conquistados de 15 possíveis, o que aumenta as chances de evitar o playoff de acesso às oitavas de final, um passo muito importante diante do calendário apertado.

"Nosso objetivo é não disputar o playoff da Champions League, e estou feliz porque estamos perto de alcançá-lo", disse.

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Apesar dos bons resultados do Real Madrid, o desempenho ainda carece da regularidade necessária, como ficou evidente no confronto com o PSV Eindhoven, em que o time fez um primeiro tempo muito fraco antes de apresentar um futebol de alto nível na segunda etapa.

Mourinho segue buscando constância ao longo de todos os minutos das partidas. Ele conversou com seus jogadores sobre isso e recebeu uma resposta divertida, que o fez rir.

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"É um processo que estamos desenvolvendo, e queremos chegar a um ponto em que comecemos bem os jogos, joguemos bem e também terminemos bem. Passaram-se apenas cinco meses, embora pareçam dois anos", explicou o treinador português.

"Ainda nos falta a regularidade necessária. Perguntei a dois jogadores para entender a situação, e a resposta deles foi engraçada. Eles me disseram: 'Mister, se começarmos bem o jogo, você vai ficar entediado no banco. Por isso começamos mal e te damos uma dose de adrenalina para você fazer alguma coisa. Estamos te ajudando'", concluiu.