Erik ten Hag revelou, em entrevista ao The Athletic, que tentou muitas vezes levar Frenkie de Jong para Old Trafford enquanto era técnico do Manchester United.

Ten Hag foi contratado pelo Manchester United após um período de sucesso no Ajax. Ele comandou o clube em Old Trafford de junho de 2022 a outubro de 2024.

O técnico, nascido em Haaksbergen, teve uma passagem de altos e baixos pela Inglaterra. Conquistou dois títulos com o clube, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, mas o Manchester United não conseguiu grandes resultados na Premier League.

Talvez tivesse sido diferente se Ten Hag tivesse recebido apoio dos dirigentes do Manchester United. Em entrevista ao The Athletic, ele revelou quais jogadores queria levar para o clube.

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O primeiro era Harry Kane. "Eu disse: 'Você sabe quem eu quero. Quero apenas um jogador.' Entendi que ele também estava bastante aberto à possibilidade. Não faço ideia de por que a transferência não aconteceu", afirmou Ten Hag sobre Kane, que acabou indo para o Bayern de Munique.

Declan Rice também estava no topo da lista de Ten Hag. "O West Ham United não queria liberá-lo pelo valor adequado, mas tive a sensação de que não fizemos tudo o que podíamos."

Frenkie de Jong também não foi para Old Trafford. "Marquei muitas reuniões com ele e tentei convencê-lo, mas não consegui", afirmou Ten Hag.