João Cancelo, jogador de Portugal, comentou sobre a possibilidade do retorno de Cristiano Ronaldo à seleção no próximo período, e sobre a crise que ocorreu recentemente com o treinador Jorge Jesus.

A seleção de Portugal transformou a desvantagem diante da Noruega em uma vitória emocionante por 2 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

João Cancelo marcou o primeiro gol de Portugal aos 38 minutos, com uma bela finalização forte, dando o empate à sua equipe, antes de Gonçalo Ramos acrescentar o segundo gol aos 79 minutos.

João Cancelo expressou sua felicidade com a vitória portuguesa e com seu belo gol, e foi claro quando questionado sobre a possibilidade do retorno de Cristiano Ronaldo.

João disse, segundo o jornal "Record": "O treinador e o senhor Pedro Proença (presidente da Federação Portuguesa) vão conversar sobre esse assunto. Mas, como Bruno Fernandes já disse, Cristiano é o nosso capitão, é um símbolo da nossa seleção nacional, é o melhor jogador que Portugal já teve, e com certeza as coisas vão terminar da melhor forma".

E acrescentou: "O mais importante aqui são estas quatro vitórias. Acho que todos nós tivemos uma atuação excelente, incluindo ele. Agora é hora de aproveitar, e voltaremos aqui novamente em novembro".

O jogador do Barcelona revelou ao canal RTP que também conversou com Cristiano Ronaldo em particular.

Sobre seu gol esta noite, explicou: "Eu estava bem posicionado, e o Nuno Mendes tem um lançamento lateral muito forte. Quando vi a bola tocar o chão pela primeira vez, foi quase uma reação instintiva, finalizei, e graças a Deus a bola saiu bem batida. Marquei um belo gol".

E acrescentou: "A propósito, quase todos os meus gols pela seleção nacional são bonitos, não me lembro de todos, mas talvez este seja um dos mais bonitos. Não posso afirmar que é o mais bonito porque não me lembro dos outros gols".

Recebeu uma pergunta com o seguinte teor: as quatro vitórias representam o início de uma nova era para a seleção nacional? E respondeu: "Além da rapidez em assimilar as ideias do novo treinador, acho que você também precisa de um pouco de sorte. E a sorte é algo que se deve buscar".

E prosseguiu: "Todos os meus companheiros neste período de treinos, tanto os que jogaram mais quanto os que jogaram menos, conseguimos durante os poucos treinos que fizemos — acho que foram quatro jogos em 11 ou 12 dias — assimilar bem as ideias e aplicá-las na prática dentro de campo. Acho que fomos a melhor equipe hoje mais uma vez, e merecemos a vitória".