Penders deve estrear como titular na Premier League em clássico londrino
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, confirmou que o goleiro Mike Penders, de 20 anos, está preparado para começar como titular o clássico londrino de sábado contra o Tottenham Hotspur, em Stamford Bridge. Penders assume a posição após uma lesão na mandíbula do goleiro titular Emiliano 'Dibu' Martinez, que passou por uma cirurgia bem-sucedida.
Alonso demonstrou total confiança em Penders depois que o jovem impressionou em participações recentes em partidas de copa e em atuações saindo do banco de reservas.
O Chelsea recebe o Tottenham em busca de sua terceira vitória consecutiva na Premier League.
Alonso revela aval de Courtois ao jovem goleiro
Ao falar sobre o potencial de Penders, Alonso revelou que consultou o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, sobre as características físicas e técnicas do jovem belga. “Há muitas [semelhanças], não só pela nacionalidade, mas também pela estatura”, explicou Alonso. “Ambos são canhotos, ambos dominam o jogo aéreo.”
“Também conversei com Thibaut... e ele mesmo disse que conseguia ver semelhanças com Mike.”
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“Precisamos ajudá-lo, apoiá-lo, mas, sem dúvida, ele é um goleiro para o presente e para o futuro”, acrescentou o espanhol.
Martinez orienta Penders naturalmente apesar do afastamento por lesão
Alonso detalhou a influência positiva do experiente goleiro Martinez, que continua próximo do elenco durante a recuperação. “O bom é que ele está se sentindo melhor”, disse Alonso sobre Martinez. “Ele quer levar em conta o que sente e a opinião dos médicos.”
“Emi gosta de conversar não só com os outros goleiros, mas também com os defensores... ele está tendo uma grande influência na equipe e em Mike.”
“Mike é nosso goleiro para o presente e para o futuro”, observou Alonso.
Chelsea busca manter o embalo em Stamford Bridge
Com Penders como pilar de uma linha defensiva sólida, o Chelsea tenta dar sequência à recente vitória por 2 a 0 sobre o Everton, na qual passou pela primeira vez em nove meses sem sofrer gols.
A equipe de Alonso recebe o Tottenham em Stamford Bridge no sábado à noite, às 17h30 (horário de verão britânico).
Depois, o Chelsea voltará suas atenções para os próximos jogos contra Liverpool e Manchester United.