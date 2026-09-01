Thilo Kehrer está perto de uma surpreendente transferência da AS Monaco para o Ajax, de Amsterdã, no Deadline Day, onde encontraria os dois alemães Julian Brandt e Marc-Andre ter Stegen. Isso foi informado por vários veículos, como a Sky ou o Algemeen Dagblad.

Segundo essas informações, uma cessão por empréstimo está em pauta, provavelmente sem opção de compra, com o Ajax assumindo a maior parte do salário de Kehrer. As conversas sobre uma transferência do defensor de 29 anos estariam bem avançadas, mas o negócio ainda não está fechado.

Kehrer tem contrato com o Monaco até 2028, mas atuou por apenas um minuto nos quatro primeiros jogos oficiais do clube nesta temporada e não faz parte dos planos do técnico Filipe Luis.

Ajax busca destro, Ito fica no Bayern

Recentemente, também houve rumores sobre uma transferência para a AS Roma ou o Eintracht Frankfurt. Em Amsterdã, o alemão de 28 jogos pela seleção está previsto como reforço para o centro da defesa, depois de o técnico Michel Sánchez ter à disposição apenas um destro com o jovem Aaron Bouwman, de 19 anos.

Enquanto isso, o zagueiro Hiroki Ito, do Bayern de Munique, que de toda forma é canhoto, não vai se transferir para o Ajax. Isso foi confirmado pelo diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, na entrevista coletiva na manhã de terça-feira, depois de terem surgido recentemente rumores sobre uma transferência.