Controvérsia no clássico de Milão: Doveri apita Monza x Palermo, Abisso designado para Napoli x Lecce

Final emocionante no último Derby della Madonnina entre Milan e Inter, após o toque com o braço de Samuele Ricci na área nerazzurra, durante os minutos de recuperação, poucos instantes antes do apito final de Daniele Doveri. O árbitro romano deixou passar, decisão endossada pelo VAR Rosario Abisso, que não recomendou nenhuma revisão em campo: um modus operandi avaliado positivamente pela AIA durante o já tradicional encontro com o Open VAR.





AS DESIGNAÇÕES - Os dois árbitros também foram designados para o próximo fim de semana: Doveri não apitará na primeira divisão na próxima rodada, mas na Série B, onde estará envolvido em uma partida nada fácil.

O designador Gianluca Rocchi decidiu “conceder” um árbitro experiente como o romano à Série B na trigésima rodada da temporada regular, já que ele apitará no U-Power Stadium de Monza, para o confronto entre os anfitriões e o Palermo, marcado para sábado às 17h15. Para o árbitro siciliano Abisso, no VAR no clássico, haverá outra partida da Série A a ser enfrentada, ou seja, Napoli x Lecce, para a qual ele foi designado como árbitro principal.