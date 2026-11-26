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O Trabzonspor, da Turquia, voltou para casa com uma vitória valiosa por 2 a 1 sobre o anfitrião CSKA Sofia, da Bulgária, na noite desta quinta-feira, pela 4ª rodada da Conference League.

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O CSKA Sofia abriu o placar com um gol contra de Sidney Lopes Cabral, jogador do Trabzonspor, aos 33 minutos, e o time turco foi para o intervalo em desvantagem.

Mas o Trabzonspor não se entregou e chegou ao empate com seu astro egípcio Mohamed Salah, após passe preciso de Batista Mendy, aos 69 minutos.

O Trabzonspor manteve o ímpeto ofensivo e arrancou o gol da vitória no fim com Noah Saviolo, após cruzamento de Mohamed Salah.

Com a vitória, o Trabzonspor chega a 9 pontos, na oitava colocação, enquanto o CSKA Sofia segue estacionado com apenas um ponto.