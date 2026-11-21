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A Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPRO) criticou, neste sábado, as repetidas declarações públicas de dirigentes do Bayern de Munique sobre o contrato de Jamal Musiala.

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A entidade considerou que as declarações representam uma estratégia coordenada para pressionar o jogador e seus representantes antes de qualquer eventual negociação, e cobrou do clube que respeite seus compromissos contratuais e não transforme o estado de saúde do atleta e seu futuro em tema de debate público.

A posição da FIFPRO foi divulgada em comunicado oficial, no qual a entidade expressou profunda preocupação com as declarações da cúpula do Bayern. O texto destaca que o presidente de honra do clube, Uli Hoeneß, o CEO Jan-Christian Dreesen e o ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge questionaram, todos de forma semelhante, aspectos relacionados ao contrato de Musiala, justamente no momento de seu retorno de lesão.

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"Em nossa visão, essas declarações representam uma estratégia coordenada para pressionar Musiala e seus representantes antes de qualquer negociação. Um clube do tamanho e da relevância do Bayern de Munique deveria ter agido de forma melhor", afirmou a entidade.

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A FIFPRO acrescentou que o Bayern tem a responsabilidade de zelar pelo seu jogador e alertou que a incerteza sobre o futuro pode afetar negativamente a saúde mental dos atletas profissionais, sobretudo durante os períodos de recuperação de lesões.

Para a entidade, transformar o futuro de Musiala e seu estado de saúde em tema de debate público aumenta a pressão sobre ele.

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A FIFPRO ressaltou a necessidade de que quaisquer ressalvas relacionadas ao contrato sejam discutidas de forma privada com o jogador e seus representantes, longe das declarações à imprensa.

A entidade reforçou que os contratos devem ser respeitados, explicando que uma lesão ou uma queda de rendimento do jogador não dá ao clube o direito de reabrir condições com as quais concordou anteriormente, assim como uma sequência de atuações excepcionais não dá automaticamente ao jogador o direito de exigir um aumento salarial.

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A FIFPRO lembrou ainda que clubes, ligas e sindicatos de jogadores concordaram, no âmbito da Fifa, em considerar a estabilidade contratual um dos princípios fundamentais do esporte, um princípio que protege tanto os clubes quanto os jogadores.

A FIFPRO encerrou o comunicado reafirmando seu apoio a Musiala e a todos os jogadores que respeitam seus compromissos contratuais, e cobrou que os clubes ajam da mesma forma.

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O embate ocorre após uma série de declarações polêmicas, que começaram quando Uli Hoeneß, presidente de honra do clube, expressou dúvidas sobre a capacidade de Musiala de recuperar seu nível anterior, já que o jogador sofre de um distúrbio neurológico que provoca breves crises de ausência, que podem ser controladas até certo ponto com medicamentos, conforme o próprio atleta havia revelado anteriormente.

Hoeneß também levantou a questão da proporcionalidade entre o rendimento esperado do jogador e seu alto salário. Em seguida, Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern, afirmou que o clube vai aguardar para avaliar a evolução de seu quadro e que poderá, mais adiante, sentar com a família e os empresários do atleta para discutir o assunto, se for necessário.

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Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e membro do conselho de supervisão do clube, também entrou no debate, ao considerar que o retorno de Musiala ao seu nível anterior não está garantido e que seu salário pode passar a ser discutido caso ele não recupere suas habituais qualidades.