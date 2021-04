Contrato falso e esquenta-banco: o francês que não queria jogar no Barcelona

Jeremy Mathieu ficou três anos na reserva no Camp Nou porque o Valencia não quis oferecer a ele um contrato melhor

Alguns jogadores sabem que não serão titulares absolutos em times grandes, mesmo com o interesse dos mesmos em contratá-los. É o caso do ex-defensor Jeremy Mathieu, que foi do Valencia para o Barcelona em 2014 sabendo que seria um "esquenta-banco".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O francês ficou três anos na Catalunha e somou algumas medalhas de campeão à sua coleção, embora nunca tenha conseguido se estabelecer como titular do time. Sete anos depois de ser contratado por 20 milhões de euros na época, Mathieu admitiu que não queria ter ido para o gigante espanhol.

"Eu não queria ir para o Barça. Quando o clube me perguntou, eu era capitão do Valencia, estava curtindo minha vida lá e me perguntando: "vou para esquentar o banco no Barcelona?", revelou Mathieu ao L'Equipe. "Quando recebi o contrato que o Barcelona me ofereceu, pensei em um novo contrato [no Valencia], no qual existia um salário de médio entre o que recebia na época e o que o Barça me oferecia".

"Mostrei este contrato falso ao diretor esportivo do Valencia [Francisco] Rufete, dizendo-lhe: 'Se der isso, fico.' Ele respondeu: 'Isso não deve ser um problema.' Chamamos o presidente que recusou. Rufete não conseguia acreditar. Rasguei o jornal e lhes disse: 'Pois é'. Eu entendi que eles não estavam contando comigo", concluiu.

Mathieu atuou em apenas 91 oportunidades (somente 66 delas como titular) nos três anos que ficou em Barcelona, mas conquistou nove títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e duas La Ligas. Ele trocou o clube catalão em 2017 pelo Sporting, de Portugal, e se aposentou em 2020 após uma grave lesão no joelho.