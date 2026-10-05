Assim, o recordista alemão de títulos acertou, em princípio, um novo contrato com o astro inglês do ataque até 2029. No entanto, ainda restam os últimos detalhes a serem resolvidos antes que o jogador de 33 anos assine seu novo e, na opinião de Karl-Heinz Rummenigge, também extraordinário contrato.

"Antigamente, eu teria dito: com jogadores acima dos 30 anos, em princípio, só se deve fazer contratos de um ano. Mas há exceções quando você está convencido de um jogador. E é o nosso caso com Harry", disse Rummenigge recentemente em entrevista ao Abendzeitung: "Não se pode esquecer: em três anos, ele se lesionou apenas uma vez. Eu mesmo me lembro: quando tinha o número três na frente da minha idade, já sofria bastante com problemas musculares."

No passado recente, lendas do clube como Arjen Robben ou Franck Ribery também receberam apenas contratos de um ano na reta final de suas carreiras. No caso de Kane, porém, a situação é diferente por causa de suas poucas lesões — na verdade, foram quatro pequenas paradas forçadas desde sua transferência no verão de 2023. Assim, até o fim não esteve em discussão a possibilidade de o capitão da seleção inglesa renovar por apenas um ano.

Harry Kane pode ganhar a Bola de Ouro no Bayern de Munique

Desde sua transferência de 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur para o Bayern, Kane soma o impressionante retrospecto de 101 gols em 98 jogos da Bundesliga.

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Na Champions League, Kane balançou as redes 34 vezes pelos bávaros em 39 partidas. Neste ano, além disso, ele está entre os favoritos à Bola de Ouro, depois de ter garantido a Chuteira de Ouro com um total de 73 gols por Bayern e Inglaterra.

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